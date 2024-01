Jurečku mrzí, že se o kritice dozvídal z médií. Leden pro mě byl extrémně náročný, přiznal

Zpětnou vazbu vnímám velmi intenzivně, svěřil se jen několik hodin po jednání celostátní konference své strany v pátečních Událostech, komentářích šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Spolustraníci ho navzdory kritice za vánoční večírek pořádaný jeho resortem v den tragické střelby na pražské filozofické fakultě podpořili. On sám přiznal, že leden byl pro něj velmi náročný a že ho mrzí, že se o kritice některých spolustraníků nedozvěděl přímo od nich, ale z médií.

„Dnešní (páteční) jednání nebylo jednoduché, stejně jako poslední týdny. Zpětnou vazbu vnímám velmi intenzivně, člověku to přináší víc pokory a sebereflexe a zároveň i víc houževnatosti, protože těch devět měsíců, co nám zbývá do sjezdu, tak věřím, že já i celý tým předsednictva chceme odpracovat naplno. A víme, že některé věci prostě musíme změnit,“ podotkl hned v úvodu rozhovoru Jurečka.

Nikdy podle něj není pozdě zpytovat svědomí, zároveň vicepremiér připomněl, že opakovaně veřejně řekl, že chyby udělal a omlouvá se za ně. „Zároveň si myslím, že práci, kterou odvádím na ministerstvu a kterou odpracováváme jako lidovci ve vládě, děláme poctivě, děláme maximum, co se dá. A nejsou to třeba populární kroky, ale mají smysl pro budoucnost,“ zdůraznil Jurečka. Konkrétně zmínil třeba mezigenerační solidaritu v rámci penzijní reformy.

„Děláme věci, do kterých neměl 30 let nikdo odvahu a chuť se pustit. Já na ministerstvo šel s tím, že chci vyhrnout rukávy a dělat věci správně,“ míní šéf lidovců. Osobní emoce se prý do politiky snaží netahat, ale v posledních dvou týdnech ho mrzelo, že kritiku se dozvídal přes média.