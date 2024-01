Celostátní konference lidovců vyslovila Jurečkovi důvěru, volební sjezd bude až na podzim

Celostátní konference KDU-ČSL v pátek vyjádřila důvěru předsedovi strany Marianu Jurečkovi, aby lidovce vedl a pokračoval ve funkci ministra práce a sociálních věcí až do volebního sjezdu. Ten se bude konat ve druhé polovině října. Na tiskové konferenci po jednání širokého vedení strany to novinářům oznámil přímo Jurečka. Konference tak nevyhověla části straníků, kteří žádali přesunout sjezd na jarní termín a Jurečku kritizují za to, že neukončil vánoční večírek svého resortu v den tragické střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této chybě komunikoval s médii.

Pro usnesení, které vyjádřilo Jurečkovi důvěru, hlasovalo 46 členů celostátní konference, 26 jich bylo proti a dvanáct se zdrželo.

Jurečka zároveň oznámil, že pokud se straně nepodaří otočit trend klesajících preferencí a pokud nebude mít dobré volební výsledky v letošních volbách do Evropského parlamentu, krajů a části Senátu, na příštím sjezdu už nebude funkci předsedy obhajovat.

KDU-ČSL podle něj rovněž vnímá potřebu nových tváří, celostátní sněm tak ve druhém schváleném usnesení mladé lidovce vyzval, aby se zapojili do personální i ideové obměny strany.

Pro jarní možnost obměny vedení se před pátečním jednáním v anketě ČTK vyslovily tři kraje. Z reakce regionů vyplynulo, že velká část jich za předsedou stojí, nepřeje si ani přesun sjezdu na dobu před trojími volbami.

Jednat přijelo do Prahy podle bývalého předsedy lidovců Pavla Bělobrádka zhruba osm desítek lidovců. S názorem, že je lepší se sjezdem počkat do podzimu, přijel jihomoravský hejtman Jan Grolich. Prozradil, že má ambici ucházet se o místo v předsednictvu.

„Myslím, že v tuto chvíli je potřeba zachovat stabilitu,“ předeslal ministr životního prostředí a místopředseda strany Petr Hladík k výměně v čele strany. „Zároveň je naprosto jasné, že po příštím sjezdu dojde ke změně v rámci vedení KDU-ČSL a směřování,“ dodal. Je to podle něj otázka celého vedoucího týmu. Uvedl, že pokud by na sjezdu Jurečka předsednickou funkci neobhajoval, pak by zvážil, zda má o tuto pozici usilovat on.

Jurečku mrzí postup straníků

Za pokračování Jurečky se jednoznačně postavil poslanec Hayato Okamura. Zdůraznil, že je třeba trvat na stabilitě, Jurečka podle něj odvádí velkou práci v čele ministerstva práce a sociálních věcí.

Šéf lidovců ráno novinářům ve sněmovně sdělil, že ho mrzí postup stranických kolegů, kteří během posledních dvou týdnů „mluvili do médií bez vnitřní diskuse strany“.

„Mně dává logiku, aby termín sjezdu zůstal v říjnu, ostatně tak jsme to diskutovali v průběhu podzimu. Podle argumentů, které převážily, se termín posunul právě proto, aby to bylo v nezpochybnitelný moment, kdy za sebou budeme mít troje volby a bude to jasné vysvědčení práce předsednictva,“ vysvětlil dříve Jurečka. Po skončení pátečního jednání tento argument zopakoval.