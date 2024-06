Jurečka navrhne růst platů pro část zaměstnanců veřejné sféry

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zvýšit platy nejhůře placeným zaměstnancům ve veřejné sféře o sedm až deset procent. Informoval o tom v Otázkách Václava Moravce. Uvažuje o tom, že by pracovníkům zařazeným do takzvané první skupiny, například školníkům či kuchařkám ve školách nebo zapisovatelkám u soudu, vzrostly platy od září. O návrhu by měla v úterý jednat tripartita. Odbory požadují růst mezd o patnáct procent pro všechny zaměstnance.