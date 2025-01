Imex Group má zaplatit rodině muže, jenž zemřel při výbuchu ve Vrběticích, píše iRozhlas

Okresní soud v Ostravě rozhodl, že zbrojařská firma Imex Group musí zaplatit 2,185 milionu korun rodině skladníka, jenž zemřel v roce 2014 při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Podle soudu je za jeho smrt firma odpovědná. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Napsal to iRozhlas.cz. Právník Imexu Radek Ondruš serveru řekl, že se závěry soudu nesouhlasí a že se firma proti nim odvolá.

„Mohu pouze uvést, že soud vycházel ze zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu, z nichž vyplývá, že výbuchy muničních skladů ve Vrběticích provedli důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, přičemž výbuchy nemohli naplánovat a provést bez součinnosti pracovníků žalované společnosti,“ řekla iRozhlasu soudkyně.

Právník Imexu s tím nesouhlasí. „K tomu nebyl proveden jediný důkaz. To je na základě spekulace. Nebylo prokázané, že by na tom měl kdokoliv z Čechů podíl. To soudkyně zcela ignorovala,“ prohlásil Ondruš. Nebylo podle něj ani nikdy zcela vyloučeno, že za výbuchem mohla stát chyba skladníků.