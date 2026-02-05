Hosté Událostí, komentářů debatovali o obsazení postu ministra životního prostředí

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje otázku, zda se stane Filip Turek (za Motoristy) ministrem životního prostředí, za uzavřenou. Prezident Petr Pavel ho totiž nejmenuje. Šéf Motoristů Petr Macinka však jiné jméno nenabídne. „Jméno Filipa Turka bylo navrženo, jiné jméno nepadlo, pan premiér uvedl, že nechává naprosto volný prostor, je to věcí dalšího jednání koaliční rady,“ uvedla v debatě čtveřice poslanců v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským Renata Vesecká (za Motoristy). „Respektuji to, že Filip Turek je výraznou osobou Motoristů, (…) logicky vnímám to, že na něm trvají,“ sdělil Patrik Nacher (ANO). Podle Toma Philippa (KDU-ČSL) téma jmenování Turka jen tak opuštěno nebude. Naznačuje to dle něj Macinkův projev ve sněmovně. Ten Lenka Martínková Španihelová (Piráti) označila za nepřijatelný.
Nová poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) Natálie Vachatová v minulosti aktivně obhajovala Rusko ve facebookové skupině Přátele Ruska v České republice, kritizovala boj proti dezinformacím či vystupovala v takzvaných alternativních médiích. Bývalá místopředsedkyně středočeské Trikolory má přitom Babišovi podle mluvčí vlády Karly Mráčkové radit s tématem svobody projevu, upozornil server Novinky.cz.
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve o vzrostly o 4,6 procenta.
Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí. Z Venezuely do Prahy jej armádní speciál přivezl spolu s třemi dalšími bývalými vězni 18. ledna večer.
Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude více o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Více než třetina zájemců o studium maturitních oborů řadila v minulém roce své přihlášky na střední školy neefektivně, ukazuje analýza výzkumné agentury PAQ Research. Na druhém nebo třetím místě v přihlášce totiž měli výrazně těžší školu než na prvním míst. Další chybou podle této analýzy bylo, že šest procent deváťáků ani nevyužilo možnost podat přihlášku na tři školy.
Termín podávání přihlášek na střední školy je tu. Žáci 9. tříd a část žáků 5. a 7. tříd by již v tuto chvíli měli mít rozhodnuto, kam se chtějí vydat. Podmínky přijímacího řízení i počty přijímaných žáků byly školy podle zákona povinny zveřejnit do 31. ledna. S výběrem může pomoci i ČT24. Nabízí mapu středních škol v Česku, díky níž se dá odhadem posoudit, jaké jsou kde šance.
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Premiérku Babiš pozval na návštěvu Česka. Předseda vlády se setkal také s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
