Městský soud v Praze ve čtvrtek zrušil rozhodnutí obvodního soudu, který v polovině března vyhověl žalobě městské části Praha 1 a nařídil Agentuře NKL vyklidit palác Žofín na Slovanském ostrově. Odvolací soud to zdůvodnil způsobem, jakým prvoinstanční soudkyně ve sporu rozhodla, napsaly Hospodářské noviny (HN). Obvodní soud pro Prahu 1 tak musí znovu rozhodnout. Soudní spory obou stran už devátý měsíc paralyzuje provoz jedné z nejlukrativnějších reprezentačních budov ve městě.
Vyklizení Žofína musí znovu projednat soud, píší HN
Nájemní smlouva Agentury NKL s Prahou 1 ohledně paláce na Slovanském ostrově je z roku 1994, podle městské části její platnost vypršela s koncem roku 2024. Firma však argumentuje tím, že podle smlouvy měla městská část povinnost s ní jednat na základě opce na prodloužení nájmu o dalších deset let. Společnost památku odmítla vyklidit a brání se soudně. Praha 1 zase podala žalobu o vyklizení nemovitosti.
Odvolací soud tento týden zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 kvůli způsobu, jakým prvoinstanční soudkyně v březnu rozhodla. Agentura NKL nejdříve podala námitku podjatosti soudkyně Petry Lukáškové a těsně před jednáním požádala telefonicky o odročení. Argumentovala úmrtím babičky právní zástupkyně, jež následně doplnila vystavenou neschopenkou od lékaře. Lukášková to označila za jednoznačně obstrukční a omluvenku neuznala, uvedly HN.
Následně soudkyně vyhověla žalobě městské části s tím, že nájemní vztah skončil uplynutím doby nájmu 31. prosince 2024 a žalovaná strana byla povinna objekt opustit. Na vyklizení dala firmě čas 15 dní po právní moci rozsudku, pak si městská část mohla najmout exekutora.
Odvolací soud uznal neschopenku
Firma si na uvedený postup stěžovala a argumentovala, že jí byl upřen prostor, aby se mohla žalobě dostatečně bránit. Senát odvolacího soudu v čele s Tomášem Mottlem jí dal tento čtvrtek za pravdu. „Obě omluvy, pro úmrtí v rodině a neschopenka, které právní zástupkyně v březnu předložila, označil za natolik závažné, že neopravňovaly soudkyni rozhodnout a neumožnit Agentuře NKL účast na jednání a předkládání dalších důkazů,“ napsal deník.
Soudce přitom naznačil, že v opakovaném řízení by opět Lukášková měla vyhovět městské části a agentuře nařídit vyklizení. „Je nepochybné, že nájem zanikl 31. 12. 2024,“ konstatoval Mottl. Agentura se hájí tím, že ve smlouvě měla opční ujednání, podle něhož budou obě strany jednat o možném prodloužení nájmu dodatkem ke smlouvě. „Jednání byla, ale k uzavření dodatku nedošlo, aspoň o tom nebyl předložen jediný důkaz,“ dodal soudce.
Kvůli nejasnému osudu Žofína už podle HN odřekla akce v paláci řada dřívějších klientů. Své plesy například zrušila Univerzita Karlova, poradenská skupina EY přesunula ze Žofína do Národního domu na Vinohradech soutěž EY Podnikatel roku.