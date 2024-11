Žofín má po 30 letech změnit provozovatele. Odneseme vybavení, hrozí ten současný

Památkově chráněný palác Žofín v centru Prahy by měl mít od nového roku jiného provozovatele. Podle Prahy 1 je třicet let stará smlouva nevýhodná. Změna ale způsobila spor mezi městskou částí a stávajícím provozovatelem. Ten hrozí, že pokud bude muset z paláce odejít, vezme s sebou veškeré vybavení a technologie, které koupil. Obrátil se už také na soud.

Podle současného nájemce, Agentury NKL Žofín, je rozhodnutí městské části protiprávní. A brání se u soudu hned několika žalobami. „Tento postup razantně odmítáme, protože ve stávající smlouvě je uvedeno, že pokud pět let před ukončením nájemního vztahu požádáme o jednání o uzavření dodatku na dalších deset let, tak se městská část zavazuje s námi jednat. Do dnešního dne se tak ale nestalo,“ řekl ředitel Agentury NKL Žofín Petr Denk.

Nájemce varuje, že odveze většinu vybavení

Nájemce varuje, že v případě odchodu s sebou vezme i většinu vybavení. To by podle něj ochromilo provoz paláce nejméně na rok a vedlo k milionovým ztrátám ze zrušených akcí. „V roce 1994 byly všechny prostory, které vidíte kolem nás, prázdné. Museli jsme vybavit kompletně kuchyně, patří nám i kompletní vybavení restaurace, to znamená veškerý nábytek, koberce,“ popsal přímo na místě Denk. Podobné je to podle něj s technologiemi, kterými se obsluhuje strojovna a kotelna.

„S touto skutečností byli seznámeni také ostatní zájemci. Takže předpokládáme, že jsou připraveni příslušné vybavení nahradit. Není žádný důvod, proč by to mělo trvat dramaticky dlouho,“ vzkázala starostka. Soud by se měl žalobou nájemce zabývat v polovině prosince.