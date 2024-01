Hladiny českých řek dál klesají, Česko ale může potrápit silné sněžení a vítr

Pozvolný pokles hladiny Labe pokračuje. Třetí, nejvyšší povodňový stupeň platí na Labi už jen v Děčíně. V Ústí nad Labem voda v neděli klesla pod šest metrů, v platnosti je druhý stupeň stejně jako v Litoměřicích, kde je hladina na úrovni 366 centimetrů. Vyplývá to z informací Povodí Labe. Vltava v Českém Krumlově zůstává na třetím, tedy nejvyšším povodňovém stupni. Hladiny rozvodněných řek ve středních Čechách dál zvolna klesají. První stupeň povodňové aktivity platil v neděli ráno na řece Moravě ve Spytihněvi. V částech republiky platí také výstrahy před silným sněžením, závějemi a sněhovými jazyky, náledím a silným větrem.

Voda je stále na některých komunikacích. V Děčíně čekají na výraznější opadnutí hladiny, aby mohli zprovoznit jedinou příjezdovou cestu do Dolního Žlebu. Tam se nyní dostanou lidé pouze po železnici. „Řeka je v Děčíně pět nebo šest centimetrů nad hranicí pro třetí povodňový stupeň, během odpoledne by se měla posunout na druhý stupeň,“ řekl redaktor ČT Milan Danda.

Hasiči v neděli opět zasahovali v Přístavní ulici pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem, kde odčerpali vodu z technologické šachty u protipovodňové vany. Komunikace je průjezdná. Šachtu, do které opakovaně proniká voda z Labe, ještě během neděle a pondělí zkontrolují.

Do Česka přijdou silné mrazy. Bude sněžit a hrozí silný vítr, varovali meteorologové

V lipenské přehradě přibylo v minulých dnech více vody kvůli dešti a tání sněhu. Proto museli vodohospodáři zvýšit odtok. Od pátku už na Šumavě tolik neprší a ochladilo se, takže netaje ani sníh, a tím klesá i přítok do Lipna, v němž končí voda z šumavských řek a potoků. Nyní přítok činí přibližně 100 krychlových metrů za vteřinu, v pátek byl ještě o 20 procent vyšší.

Situace v Českém Krumlově je několik dní stejná. Výška hladiny se tam pohybuje na hraně mezi druhým a třetím stupněm povodňové aktivity, která činí 220 centimetrů. Ovlivňuje to odtok z lipenské přehrady, který je od středy 90 krychlových metrů vody za vteřinu. „Ale situace je stabilní a hladina řeky by se neměla nijak zásadně měnit,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Morava

První stupeň povodňové aktivity platil v neděli kolem poledne na Svratce ve Veverské Bítýšce a řece Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku. V sedm hodin ráno dosahovala hladina Moravy úrovně 406 centimetrů. První stupeň povodňové aktivity tam začíná platit od 400 centimetrů. Stav hladiny řeky byl ráno setrvalý.

V kraji platí výstraha meteorologů před tvorbou náledí a silným větrem. V jeho části se také mohou tvořit sněhové jazyky, na Vsetínsku může za 24 hodin podle vydaného varování napadnout až 15 centimetrů sněhu. I v Olomouckém kraji platí výstraha před tvorbou náledí. V jeho části se rovněž může vyskytnout silný vítr.

Výstrahy ale meteorologové vyhlásili pro více regionů – náledí se může do nedělního poledne tvořit na většině území s výjimkou západu a jihozápadu Čech, na jihu Čech očekávají zároveň až do půlnoci z neděle na pondělí silné sněžení a až 25 centimetrů nové sněhové pokrývky. Pro části Moravy a Slezska platí až do úterý pro změnu výstraha před silným větrem, který může mít v nárazech i více než 65 kilometrů v hodině.