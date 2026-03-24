Firmy by měly udělat vše pro to, aby měly areály skutečně zabezpečené, míní Koten


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Radek Koten (SPD)
„Takovéto incidenty se mohou stávat, ale firmy by měly udělat vše pro to, aby areály měly skutečně zabezpečené,“ řekl v souvislosti s pátečním žhářským útokem v Pardubicích v Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle něj může přibývat i útoků na kritickou infrastrukturu. Firma LPP Holding, jejíž průmyslová hala se stala terčem útoku, ale míní, že byl areál chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou. Kromě útoku v Pardubicích Koten v pořadu hovořil také o návrhu na zrušení části televizních a rozhlasových poplatků.

Firmy by měly udělat vše pro to, aby měly areály skutečně zabezpečené, míní Koten

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSněmovna po pěti hodinách schválila program schůze, Nerušil složil poslanecký slib

Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. V jejím úvodu složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil. Několik dalších hodin poté vyplnila vystoupení poslanců s návrhy na změny pořadu schůze. Ten dolní komora schválila až krátce po devatenácté hodině. Následně poslanci pro nadbytečnost zamítli předlohu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), jež navrhovala odložit změny v částkách životního minima z května na červenec.
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jedna z nich byla zadržena na Slovensku. Další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku a soud rozhodl o jejich vzetí do vazby. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

Návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků pro lidi nad 75 let či firmy ještě není hotový, koaliční poslanci ho v úterý nepředloží, řekl před jednáním dolní komory její místopředseda Patrik Nacher (ANO). Autoři chystané novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) nebyl vyšší, než kolik jim přidala poslední novela. O plánu na částečné zrušení poplatků chce opozice v úterý jednat na plénu. ČT a ČRo uvedly, že by zrušením části poplatků přišly zhruba o třetinu příjmů.
Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale čtyřicet sedm řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, kterým zastavila činnost, nebo primátorem slezského města Janem Wolfem (nestr.). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
Mluvčí LPP Holding: Chtějí-li po nás politici větší zabezpečení našich prostor, ať nám řeknou jak

Ředitelka vnějších vztahů firmy LPP Holding Martina Tauberová vyzvala politiky, specificky premiéra Andreje Babiše (ANO), ať uvede, jak má její společnost ještě více zvýšit ochranu svých objektů. V rozhovoru pro Českou televizi tak reagovala na jeho páteční výzvu, aby si firmy vyrábějící vojenský materiál zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. V místech, kde probíhá výroba vojenského materiálu, je podle ní ochrana a zabezpečení, jak její společnosti ukládá zákon. Rozhovor s Tauberovou vedl Tomáš Vlach.
