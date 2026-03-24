Firmy by měly udělat vše pro to, aby měly areály skutečně zabezpečené, míní Koten

Nahrávám video
„Takovéto incidenty se mohou stávat, ale firmy by měly udělat vše pro to, aby areály měly skutečně zabezpečené,“ řekl v souvislosti s pátečním žhářským útokem v Pardubicích v Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle něj může přibývat i útoků na kritickou infrastrukturu. Firma LPP Holding, jejíž průmyslová hala se stala terčem útoku, ale míní, že byl areál chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou. Kromě útoku v Pardubicích Koten v pořadu hovořil také o návrhu na zrušení části televizních a rozhlasových poplatků.