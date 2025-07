Fico nevyhrál, míní Farský po odblokování protiruských sankcí

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) sice ustoupil, ale určitě neustoupil jen tak, něco si nechal slíbit. Dlouhodobě tím narušuje rozhodování v EU, řekl v Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Řezníčkovou europoslanec Jan Farský (STAN) v souvislosti se schválením dalšího balíčku sankcí proti Rusku poté, co ho přestalo blokovat právě Slovensko. Podle Farského budou mít státy EU tendenci to Ficovi vrátit, protože svým postojem ohrožoval a omezoval jejich jednotu.

Evropská unie v pátek přijala osmnáctý balíček sankcí proti Rusku poté, co jeho schválení umožnila čtvrteční změna postoje slovenského premiéra. Na otázku moderátorky, zda není znakem zdravé demokracie, že EU podobně jedná o „třeskutých tématech,“ Farský zmínil, že sám byl starostou, a pokud by jeden z jednadvaceti zastupitelů měl právo veta, kterým může rozhodnutí těch dalších zablokovat, nedovede si představit, že by to město mohli řídit.

Podle Farského sice Fico ustoupil, svým chováním ale narušuje vztahy a důvěru v EU. „Určitě neustoupil jen tak, něco si nechal slíbit,“ myslí si europoslanec. „Nevyhrál, ztrácíme všichni,“ podotkl také s tím, že většina měla rozhodnuto jinak a bude se snažit to hlavě slovenské vlády nějakým způsobem „vrátit“.

„Je pro mě skoro zázrakem, že to Evropská unie zatím přežívá a že se vždy nakonec dokáže nějak dohodnout, ale bere to energii a čas,“ dodal Farský. Zmínil, že od slovenského premiéra zatím ani nezaznělo, co měl za argumenty. „Žádný jasný argument, který by řekl: ‚Tak mně bylo vyhověno, a proto jsem ustoupil a proto už tento osmnáctý balíček pustím‘, to nezaznělo,“ podotkl.