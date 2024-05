Eurovolby by podle průzkumu nyní vyhrálo ANO před SPOLU. Piráti by přeskočili STAN

Volby do Evropského parlamentu by nyní vyhrálo s 26,1 procenta hlasů ANO před koalicí SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), kterou by volilo 22,3 procenta českých občanů. Následovali by Piráti se ziskem 12,1 procenta hlasů. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury STEM/MARK pro Institut H21. V porovnání s dubnem si ANO v průzkumu mírně pohoršilo, zatímco SPOLU a Piráti si polepšili. Piráti současně předběhli STAN a koalici SPD a Trikolory. Vedle nich by se do europarlamentu ještě dostala koalice Stačilo! v čele s komunisty a koalice Přísahy a Motoristů sobě.

SPOLU by v současné době získalo proti dubnu o 2,3 procentního bodu více hlasů a Piráti o dva body více. Naopak ANO ztratilo 1,4 bodu. Starostové, kteří by podle agentury nyní byli na čtvrtém místě s 8,1 procenta hlasů, odepsali proti dubnu 2,3 bodu. O 2,5 bodu si pohoršila koalice SPD s Trikolorou, kterou by aktuálně volilo 7,9 procenta Čechů. Na šestém místě se umístilo Stačilo! se 7,7 procenta hlasů, což je o bod více než v dubnu. O 1,2 bodu na 7,2 procenta si polepšila koalice Přísahy a Motoristů. Podle přepočtu na mandáty by ANO podle agentury získalo v europarlamentu šest křesel, SPOLU by mělo o jedno méně. Tři mandáty by měli Piráti a po dvou STAN, Stačilo! a koalice SPD s Trikolory. Koalice Přísahy a Motoristů by obsadila jedno místo.