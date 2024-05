EU se od našeho vstupu změnila, bylo by vhodné referendum o setrvání, míní Martin Urza z Urza.cz

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Jediný kandidát strany Nevolte Urza.cz Martin Urza v rozhovoru ujistil, že platí to, co stojí v názvu strany, totiž že nechce být zvolen. Předvolební kampaň ale chce využít k prezentaci svých názorů. Je přesvědčen, že by se měla Evropská unie decentralizovat, míní také, že by bylo namístě nové referendum o setrvání v ní.

Jak hodnotíte naše členství v Evropské unii za uplynulých víc než dvacet let?

Za uplynulých víc než dvacet let se Evropská unie výrazně změnila. Jednak za velkou změnu považuji třeba Lisabonskou smlouvu, ale nejenom to. Když jsme se zavazovali k přijetí eura, tak tam byla maastrichtská kritéria, která už dávno v podstatě nikdo neplní. Teď se jedná i o zrušení práva veta, což byl jeden z hlavních argumentů, když jsme do Evropské unie vstupovali. Za mě jsou změny tak zásadní, že by bylo vhodné, aby došlo k dalšímu referendu, kdy by se občané rozhodli, jestli tam chtějí, nebo nechtějí být. Z výzkumů vyplývá, že by vyšlo, že tam chtějí být, ale přijde mi, že je dobré se zeptat.

Která tři témata považujete v těchto volbách za nejdůležitější?

Decentralizaci, což naráží na princip subsidiarity, kterým se sice Evropská unie zaklíná a deklarativně ho dodržuje, ale přijde mi, že ho flagrantně porušuje skoro ve všem, co dělá. Dle principu subsidiarity mají být všechny problémy řešeny na nejnižší správní úrovni co nejblíže občanům, a Evropská unie si přebírá stále víc a víc pravomocí. Dalším naším velkým tématem je deregulace. Evropská unie vznikla na dobrých základech, volném trhu, volném pohybu zboží a osob. Nicméně výsledek, který tady máme, je obrovský byrokratický moloch, který zatěžuje všechny členské státy regulacemi. My bychom chtěli, aby to přestalo.