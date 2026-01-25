Došly síly i peníze. S péčí o vážně nemocnou Ronju pomáhají dárci i radnice


před 13 mminutami
Události: Případ nemocné Ronji
Mnohé rodiny nevědí, kde hledat pomoc během vyčerpávající péče o dlouhodobě nemocné. Ta přitom může mít mnoho podob – jak ukazuje třeba příběh dvanáctileté Ronji, kterou ve sbírce podporují dárci i radnice. Ronja má dětskou mozkovou obrnu, těžkou skoliózu, spánkovou apnoi a chronické plicní onemocnění. Rodiče se o dceru většinou nepřetržitě starají sami. Péče je ale stále náročnější a po dvanácti letech jim došly síly i peníze. „Ronja je výjimečná v objemu pomoci, kterou potřebuje, aby rodina byla schopná o ni udržitelně a dlouhodobě pečovat,“ přiblížil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Doporučil, aby se rodiny v podobné situaci ozývaly samy.

01:45Aktualizovánopřed 8 mminutami
05:33Aktualizovánopřed 17 mminutami
včeraAktualizovánopřed 26 mminutami
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
před 16 hhodinami

před 13 mminutami

Přestupků s drony je dále nejvíc kolem Hradu a letiště

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) loni dostal meziročně víc oznámení spojených s létáním dronů v Česku, eviduje 572 podání. Tento počet zahrnuje oznámení přestupků od policie, podněty i dotazy z řad veřejnosti. Nejvíc provozovatelé a piloti dronů chybují v okolí Letiště Václava Havla a Pražského hradu. Úřad loni rozhodl celkem o 31 pokutách, každá byla ve výši deseti tisíc korun. Některá oznámení řeší domluvou, často pachatele přestupku vůbec nezjistí a případ odloží.
před 43 mminutami

Více než půlka kontrolovaných výrobků z asijských e-shopů byla problémová

Při rozsáhlé celoevropské kontrole zboží z asijských on-line tržišť našli celníci problém u více než poloviny z dvaceti tisíc kontrolovaných výrobků. Osmdesát procent z těch otestovaných pak laboratoře označily za nebezpečné. Do akce se zapojila také Česká obchodní inspekce, která se zaměřila na hračky a elektroniku z těchto e-shopů. Od července budou lidé muset nově zaplatit clo ve výši asi 75 korun za každý balíček z e-shopů ze třetích zemí. Opatření se zavádí v reakci na přehlcení evropského trhu levným zbožím, což dopadá na místní podnikatele i životní prostředí.
před 10 hhodinami

Platnost řidičského průkazu letos končí statisícům lidí. Žádat lze i on-line

Platnost řidičského průkazu letos skončí více než půl milionu lidem. V lednu se to týká asi pětadvaceti tisíc šoférů, v květnu to bude více než dvojnásobek. O nový doklad je možné požádat osobně na jakémkoliv příslušném úřadu, nebo on-line. Zhruba čtyřicet procent lidí si žádost vyřídí elektronicky, šedesát procent z nich si pak nechává průkaz doručit do výdejního boxu. Od ledna si mohou vyřídit doklady elektronicky i začínající řidiči. Ministerstvo dopravy do budoucna plánuje také doručování registračních značek.
před 11 hhodinami

Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice

Řada domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení odkládá investice a někde se obávají i o mzdy. Nevědí totiž, kolik peněz letos dostanou na provoz. Většina je závislá na veřejných zdrojích. Kvůli rozpočtovému provizoriu ale teď stát může každý měsíc hospodařit nanejvýš s dvanáctinou loňského rozpočtu.
před 11 hhodinami

Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. „Budu dál pracovat. Společně musíme přesvědčit naše spoluobčany, že jsme nejlepší,“ prohlásil po oznámení výsledků. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Následně proběhla volba řadových místopředsedů. Babiš dříve na sněmu zmínil, že vládní koalice by měla uvažovat o společném kandidátovi na prezidenta do voleb v roce 2028.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokládá rozmíšky kolem možnosti poskytnout čtveřici bojových letounů L-159 Ukrajině za umělý problém. Na sobotním sněmu hnutí ANO ministerský předseda řekl, že nechce plýtvat energií na spory. Prezident Petr Pavel, který tento týden ohlásil ambici svůj mandát obhajovat, už dle Babiše vede volební kampaň. Pavel sdělil, že při jednání na Ukrajině žádný příslib ohledně L-159 nedal. Považuje ale za správné je prodat, Kyjev je podle něj potřebuje k obraně.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Filip Turek (za Motoristy) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Webu tn.cz to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto resortu aktuálně pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu, úřad mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.
před 16 hhodinami
