Domovy pro seniory podle asociace zdraží

Většina domovů pro seniory na jaře podraží, očekává to Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Od března má totiž začít platit vyhláška, která zvyšuje maximální možné úhrady v sociálních službách o patnáct korun za den. Ministerstvo práce argumentuje inflací i růstem penzí. Řada zařízení už na možnost zvýšit ceny za pobyt i jídlo čeká.

Ceny o patnáct korun zvedne například neratovický Dům Kněžny Emmy. Každý den tak klienta vyjde nově na 575 korun. „Maximální výši úhrady využíváme také proto, že se v tom odráží obecný trend zdražování všeho – materiál, služby,“ zdůvodnila ředitelka zařízení Jaroslava Vítová. Do celkových úhrad se pak promítají také ceny potravin.

O kolik jednotlivé domovy zdraží, záleží na jejich ředitelích. Možnosti ale využije podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb většina zařízení. „Zařízení, která budou chtít zvýšit (ceny), to udělají až od 1. dubna, protože je to administrativně trošku složitější krok,“ uvedl prezident asociace Jiří Horecký.

Ministerstvo práce přiznává, že s tempem, jakým roste počet seniorů a věk dožití, není možné zajistit pobytové služby pro všechny a chce motivovat k domácí péči. Co nejdelší setrvání ve vlastním prostředí je pro seniory nejvhodnější i podle pečovatelů.

„Já bych to ani neměl za zlé, ty ohrožené skupiny tady jsou. Jenom varuji před tím, aby se pořád donekonečna rozšiřovaly, protože v tuto chvíli je už ohrožený skoro každý,“ poznamenal místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).

Pomoc pečovatele využívá například Libuše Vaňková. Podporu potřebuje hlavně při delších cestách. Třeba k lékaři nebo na úřad. Běžnou péči o sebe v bezmála osmdesáti letech zvládá.

Zajistit si takovou podporu ale může trvat i několik týdnů. Počet odmítnutých žádostí v posledních deseti letech vzrostl, a to na zhruba čtyři a půl tisíce. „Mně to trhá srdce, když každý den musím odmítat x poptávek po našich službách, ale už nemám kapacitu v zaměstnancích. Je jich plus minus měsíčně dvacet třicet. Myslím si, že ta situace je hodně alarmující,“ popsala vedoucí pečovatelské služby Života 90 Václava Snítilá.