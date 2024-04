Daň na tiché víno Stanjura chce, s koalicí s ANO nepočítá

Ministr rovněž poznamenal, že ODS už deset let úspěšně bojuje s nálepkou strany, která je spojena s kmotry. Nedá se však podle něj garantovat, že neselžou jednotlivci. V okamžiku, kdy se tak děje, ODS zasahuje velmi rychle a velmi nekompromisně, prohlásil. „Samozřejmě nás to poškozuje. Nechci to zlehčovat,“ dodal.

Deficit a tiché víno

Stanjura v Interview ČT24 také komentoval schodek státního rozpočtu, který za první čtvrtletí činí 105 miliard. Jde o indicii, že se plánovaný deficit podaří dodržet, míní ministr. „Z prvních čtyř pěti měsíců se nedá automaticky vyvozovat, jestli to dopadne dobře, nebo špatně. Vidíme první pozitivní dopady našeho ozdravného balíčku. „Silnější prohlášení mohu dát, až budu znát výsledky za celé první pololetí,“ řekl.

Koalice také stále řeší, zda zdanit tiché víno, či nikoliv. „Chtěl bych, abychom politickou debatu uzavřeli v řádu několika týdnů. (...) Kdyby to bylo podle mě, najdeme nějakou variantu, kdy daň zavedeme a současně ukážeme, že nárůst byrokracie bude minimální a dopad na producenty nebude dramatický,“ vyjádřil se Stanjura.

V pondělí s ministrem jednali zákonodárci ODS z Jihomoravského kraje Rostislav Koštial a Jana Bačíková. Argumentovali třeba možným zvýšením byrokracie pro vinaře nebo hrozícím nárůstem nezaměstnanosti na jižní Moravě, od plánu zdanit tiché víno Stanjuru ale neodradili.

Daň by do rozpočtu mohla v roce 2026 přinést nízké jednotky miliard, myslí si ministr. „Určitě to nebude částka, která by zásadním způsobem zachránila nebo snižovala deficit,“ poznamenal. Nicméně podle něj není tak nevýznamná, aby se o ní nevedla debata.