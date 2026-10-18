Počet pacientů s chronickou bolestí roste. Může za to životní styl bez dostatku pohybu i vyšší průměrný věk. Bolest nejčastěji doprovází nemoci pohybového aparátu, které loni trápily přes 370 tisíc lidí. Po operacích páteře potíže zůstávají až čtyřem z deseti lidí, časté jsou i u pacientů po operacích velkých kloubů. „Pacienti se dožívají vyššího věku, takže narůstá počet chronických onemocnění, která se na ně nabalují, a s tím souvisí i nárůst chronické bolesti,“ uvedl předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti Tomáš Gabrhelík. I proto chtějí lékaři připravit národní plán léčby. Terapie řízená specialistou je zásadní i v předcházení závislostí na tišících lécích.
VideoChronická bolest trápí stále více lidí, lékaři chtějí národní plán léčby
Nahrávám video