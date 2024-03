Čeští zemědělci se 20. března připojí k evropským protestům. Chystají jízdy po celé republice

Čeští zemědělci budou 20. března protestovat. Připojí se k celoevropským farmářským demonstracím. Po celé republice se uskuteční jízdy traktorů a další techniky, budou i na hranicích. Oznámil to předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, který není spokojen s tím, co na podporu odvětví schválila vláda. Hodnotí sice změny jako posun správným směrem, k výraznému zlepšení situace českých farmářů podle něj ale nepřispějí. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) farmáře vyzval, aby při protestech neblokovali dopravu.

Zemědělci v některých státech Evropské unie budou protestovat den předtím, než bude jednat Evropská rada. Zapojí se farmáři z Německa, Nizozemska a Belgie. „Současně požádáme o podporu nevládní organizace z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Slovinska nebo Bulharska, které podepsaly společné prohlášení z 22. února,“ uvedl předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter.

Detaily, jak se projeví protesty v Česku, zatím nejsou zřejmé. Podle organizátorů mohou mít podobu veřejných shromáždění a diskusí s cílem vysvětlovat problémy zemědělců, které ztěžují jejich práci, ale i jízdy protestních kolon.

V minulých týdnech pořádali zemědělci protestní akce v různých regionech, některé byly spojeny s jízdami traktorů po silnicích. Dvakrát částečně zablokovali nespokojení zemědělci klíčové komunikace v Praze, naposledy jezdili po Jablonci nad Nisou, když tam ve středu zasedala vláda.

Aby dopravu tentokrát neblokovali, vyzval protestující ministr zemědělství Marek Výborný. „Velmi bych prosil o to, aby skutečně nedošlo k nějakému narušení provozu,“ řekl televizi CNN Prima News. Zároveň však uvedl, že zemědělcům částečně rozumí. Doplnil, že na jednání ministrů zemědělství EU 26. března bude usilovat o to, aby bylo ruské obilí, na jehož dovoz do Evropy si zemědělci stěžují, zařazeno na sankční seznam.

Kabinet ve středu v Jablonci schválil některá opatření, která by měla zemědělcům pomoci. To však podle předsedy Zemědělského svazu Pýchy nestačí. „Zcela nepochybně vnímáme pozitivně, že se Česká republika přihlásila ke zmírnění podmínek pro vyčleňování orné půdy mimo produkci, ale nedojde-li zároveň k razantnímu řešení nestability evropského trhu s některými komoditami, včetně nekontrolovaných dovozů z Ruska přes třetí země, bude mít tato změna jen nepatrný dopad,“ uvedl.