Nespokojení zemědělci vyrazili do Jablonce. Přijelo méně traktorů, než se očekávalo

Do Jablonce nad Nisou přijeli s traktory nespokojení zemědělci. Dopoledne vyrazili na protestní jízdu po městě. Odpoledne má v Jablonci naplánované své výjezdní zasedání vláda, jejímž členům chtějí zemědělci předat memorandum, které podepsali čeští, ale i němečtí a polští farmáři. Dorazilo ale podstatně méně traktorů než na pražské protesty z minulých týdnů – je jich dvanáct. Vliv na to má i počasí, které umožnilo některým zemědělcům vyjet na pole.

Traktory nespokojených zemědělců se dopoledne shromáždily na parkovišti. Pak se vydali zemědělci na první protestní jízdu. Poslední protestní okruh mají naplánovaný na odpoledne, vyrazit by měli kolem jedné hodiny. Protestní jízdy mohou mít vliv na provoz ve městě, jablonecká radnice varovala před možnými komplikacemi v ulicích Palackého, Riegerově, Harrachovské, Tovární či 5. května.

„Policisté i strážníci budou v rámci zvýšeného dohledu po celou dobu konání protestu dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na nejfrekventovanějších křižovatkách budou i osobně provoz řídit tak, aby zajistili jeho maximální plynulost,“ uvedla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Do města ovšem dorazilo méně traktorů, než se očekávalo. Radnice počítala s desítkami strojů, nakonec jich přijelo dvanáct. Nedorazili třeba lidé z největšího podniku v Libereckém kraji ZOD Brniště. „Zemědělci musí na pole,“ vysvětlil důvody předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach.

V Libereckém kraji je to už čtvrtý podobný protest, do něhož se zapojila zemědělská technika. V minulých týdnech se sjeli farmáři do České Lípy, Liberce, demonstrovali také u česko-polského hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou.