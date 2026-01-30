Čeští řidiči loni spáchali za hranicemi na 490 tisíc přestupků

Ministerstvo dopravy loni obdrželo 489 408 žádostí o údaje řidičů, kteří se v zahraničí dopustili přestupku, vyplývá z dat poskytnutých resortem. Většina žádostí dorazila z Německa. Policisté tam zachytili přes 213 tisíc provinění, tedy víc než 43 procent z celkového počtu. Řidiči nejčastěji překračují maximální povolenou rychlost, za což mohou v Německu dostat pokutu v řádu stovek eur. Více než 124 tisíc dotazů přišlo z Rakouska. Od zbylých dvou českých „sousedů“ pak mnohem méně – necelých třináct tisíc z Polska a jen pětistovka ze Slovenska.
„Ministerstvo dopravy sleduje statistiku přijatých dotazů a odpovědí v modulu CBE, který je provozován v informačním rozhraní EUCARIS. Jedná se o automatizovaný nástroj, kdy na zaslaný strukturovaný dotaz je okamžitě vygenerována automatická odpověď z Registru silničních vozidel,“ popsal proces mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Dotaz kromě žádosti o identifikační údaje majitele nebo řidiče vozu obsahuje i údaje týkající se přestupku. Tím může být překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červenou, použití zakázaného pruhu, nepoužití ochranné přilby nebo nedovolené použití mobilu za jízdy. Nejvíce pokut Češi za volantem v zahraničí dostávají za rychlou jízdu. V minulém roce šlo o více než 96 procent přestupků.
Dlouhodobě se tuzemští řidiči dopouštějí nejvíce přestupků v Německu. Jde o tranzitní zemi, která má podle mluvčího Ústředního automotoklubu Igora Siroty navíc přísnější kontroly i hustou radarovou síť. Ke státům, kde se Češi často proviňují, patří i Rakousko. „Je to dáno tím, kam řidiči často míří na služební cesty nebo dovolené,“ konstatoval Sirota. Právě v letních měsících bývá dopravních přestupků v cizině nejvíc. „Do oblíbených destinací, jako jsou Itálie nebo Chorvatsko, se nejobvyklejší trasou totiž jezdí právě přes Německo a Rakousko,“ objasnil.
Kontroly se zpřísňují, lidé mohou i přijít o auto
Meziroční pokles o 66 tisíc přestupků Sirota vysvětluje rostoucími obavami motoristů ze zvyšujících se pokut a narůstajícího počtu možností postihu. Přesto v příštích letech očekává opět nárůst. „Přibude radarů a přestupků, kterými se zahraniční policie bude zabývat. Zpřísňuje se i vztah k používání mobilu, který mohou policisté dokonce prohledat,“ popsal. Postižitelné je totiž mnohdy už samotné stažení antiradarové navigace do mobilu. Podle Siroty jsou kontroly nejpřísnější právě v Německu.
Sirota zmínil i striktnost kontrol v západních zemích. „Třeba rakouští policisté pokutují i překročení rychlostního limitu o jeden či dva kilometry nad zhruba tříprocentní odchylku. V Česku jsme benevolentnější,“ upozornil.
Při překročení rychlostního limitu do deseti kilometrů v hodině mimo obec hrozí v Německu pokuta dvacet eur, tedy zhruba pět set korun. Nejvyšší trest je pak za přesáhnutí limitu o více než sedmdesát kilometrů za hodinu, kdy provinilec zaplatí 700 eur, tedy asi sedmnáct tisíc korun. Navíc dostane tříměsíční zákaz řízení s přidělením dvou trestných bodů. V obci jsou postihy ještě vyšší. „V Rakousku vám mohou za překročení určité rychlosti i zabavit automobil,“ varoval Sirota. Francie zavádí podobné opatření letos.