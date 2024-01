Česko stojí velice blízko Izraele, prohlásil Lipavský

O to, aby došlo k nějakému mírovému řešení usiluje podle Lipavského i Evropská unie. „Arabské státy jsou velmi aktivní a samozřejmě Spojené státy, které jsou klíčovým spojencem Izraele, v tom hrají také velkou roli. Role Česka v tomto konfliktu není úplně, že bychom byli zapojeni do nějakých širokých mezinárodních aktivit nebo že bychom se snažili zprostředkovávat,“ vysvětlil.

„Je to návštěva na úrovni prezidentů, to znamená, že to nese nejvyšší možnou symbolickou hodnotu, jakou takové návštěvy mohou nést. Je to naprosto v pořádku. Myslím si, že to všechno proběhlo perfektně,“ zhodnotil Lipavský návštěvu Pavla v Izraeli.

Lipavský se domnívá, že jiné státy mají lepší předpoklady pro to, aby do jednání vstupovaly, přesto se snaží být jeho úřad se všemi relevantními hráči v kontaktu. „Dialog s Izraelem je důležitý a určitě je to o tom, že jednání, třeba mezi čtyřma očima nebo na okraj nebo i během agendy, přináší tu možnost,“ myslí si.

Česko podle ministra stojí velice blízko Izraele. „Je to třeba vidět na některých hlasováních v OSN, kde skupinka zemí, ve které my jsme, je poměrně úzká. Na druhou stranu určitě vždycky hlasujeme tak, abychom zastávali principy mezinárodního a humanitárního práva,“ sdělil Lipavský. Jako příklad tohoto postoje uvedl situaci, kdy česká vláda vyčlenila pět milionů korun na humanitární pomoc v Gaze.

Rolí české diplomacie není naopak podle ministra na někoho tlačit. „Já myslím, že podstatné je, že hovoříme o principech, o kterých se domníváme, že by je jednotliví aktéři měli zastávat, a ve vztazích s Izraelem tomu není jinak,“ vysvětlil. Připustil, že se samozřejmě konají různá neformální setkání, která si kladou za cíl konflikt na Blízkém východě vyřešit.

„Je to velmi složité, Izrael není celou řadou států stále formálně uznán, ačkoliv třeba nějaké neformální kontakty běží mezi nimi, například se Saúdskou Arábií. V tuto chvíli prostě nemáme platformu, na které by se sešli všichni aktéři,“ konstatoval ministr.

Vojenská operace v Rudém moři

Současná situace v Rudém moři podle Lipavského ohrožuje celý mezinárodní obchod. „Povstalci byli dlouho dopředu varováni, mezinárodní společenství – vedené Spojenými státy a Velkou Británií – dalo jasně najevo, co si o útocích myslí. Byla tam velmi ohrožena jedna indická loď, byla tam ohrožena i plavidla některých zemí, které tam hlídkují. Nebyly to nějaké útoky na gumových člunech, to jsou sofistikované zbraně, které tam dodává Írán, sofistikované balistické protilodní střely. To je skutečně eskalace, která je velice vážná, a proto se Česko připojilo k podpoře prvních úderů, které vedly společně Spojené státy a Velká Británie,“ prohlásil Lipavský.