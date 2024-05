Česká věda není ochotná riskovat, to by se mělo změnit, shodují se odborníci

Jedním z velkých problémů české vědy a výzkumu je neschopnost podnikat riskantnější a ambicióznější projekty, řekli v pořadu 90’ ČT24 vědci Jan Konvalinka a Jakub Tomek. I to je jednou z výzev, kterým by se měl postavit nový ministr pro vědu a inovace, kterým zřejmě bude Marek Ženíšek (TOP 09). Dalším problémem jsou pak finance do vědy nebo malé kompetence ministra, doplnil člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ladislav Krištoufek.

Ženíšek by řady kabinetu mohl rozšířit už příští týden. Ve funkci by se rád zaměřil například na rozvoj špičkového výzkumu a podporu vědců tak, aby neodcházeli do zahraničí. Podle Ladislava Krištoufka má ale tento post relativně malý vliv. Jeho kompetence by se měly posílit, míní. „Ta práce probíhá z mého pohledu primárně jako koordinační,“ prohlásil. Ministr by měl podle něj například rozhodovat o penězích pro vědu a jeho kompetence by měly být jasněji definované.