Češi předloni vyprodukovali přes půl tuny odpadu na hlavu, stoupá ale podíl recyklací, ukazuje statistika

Češi vyprodukovali předloni téměř šest milionů tun komunálního odpadu. Tedy přes půl tuny na obyvatele, jak spočítalo ministerstvo životního prostředí. Jde o patnáct procent veškerého odpadu, oproti roku předtím ho bylo o něco méně. Nejčastěji – z 45 procent – končil odpad stále na skládkách, i když tento podíl postupně klesá. Jednačtyřicet procent se podařilo recyklovat, což je naopak nárůst. Vzhledem k množství připravovaných spaloven zřejmě do budoucna poroste význam využití komunálního odpadu k výrobě energie. Předloni se ho takto využilo dvanáct procent.

V Ostravě je nově v provozu linka, která vytřídí cenné suroviny ze směsného odpadu, který lidi vyhodili do obyčejných popelnic. Z velké části to dělá automaticky. V Česku je první. „Je to série strojů, která má nějakou logiku. První odsáváme popeloviny, sutě, střepy a další věci,“ přibližuje princip fungování linky ředitel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Také Brno má novou třídicí linku. Na papír, plast a kovové obaly. Česko by jich ale potřebovalo víc, aby změnilo nakládání s odpady. Původně mělo přitom skládkování odpadu, který lze ještě využít, skončit už letos. Aktuální legislativa termín odkládá na rok 2030. I proto, že ani Evropská unie s ním tolik nespěchá.

„Z naší zkušenosti jsou nejefektivnější systémy, kdy občané dostávají barevné popelnice přímo do domů, tam výsledky třídění jdou až o desítky procent nahoru. Ale jsou i regiony, kde se nejde tak rychle,“ popisuje výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Modernizace a vyšší recyklační kapacity

„Druhá věc je, když to vytřídíme, abychom to dostali doopravdy k recyklaci. Je potřeba, aby výrobky začaly být skutečně třeba i z recyklátu, aby po něm byla poptávka,“ dodává odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček.

Kromě nových linek bude potřeba podle ministerstva modernizovat ty starší, manuální, méně účinné. A navyšovat recyklační kapacity. „Některé typy materiálů se už dnes recyklují velmi dobře, stačí, když je sebereme, jako třeba hliník. Ale pro jiné typy, třeba oblečení, budou muset vzniknout nové kapacity,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Důležitý bude v tomto ohledu už příští rok. Cíle jsou dva – vytřídit 60 procent komunálního odpadu a 55 procent ho recyklovat. K těmto hodnotám má přitom Česko podle posledních statistických dat ještě daleko.