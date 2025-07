Češi by se zapojili do obrany země, o službě v armádě však neuvažují

ČTK

, zem

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24

Ilustrační snímek vojáka ve výzbroji

Do obrany země by se byla ochotna zapojit více než polovina lidí, necelá polovina z nich i se zbraní v ruce. Většina Čechů ale neuvažuje o službě v armádě. Vyplývá to z v úterý zveřejněného průzkumu agentury STEM. Čtvrtina populace se vyjádřila pro navyšování výdajů na obranu na tři nebo pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Průzkum se uskutečnil od 12. do 26. června a zúčastnilo se ho 1059 dospělých respondentů.

Respondenti nejprve obdrželi otázku, zda by byli ochotni se zapojit do aktivní obrany země se zbraní v ruce, pokud by Česko bylo vojensky napadeno. Kladně se vyjádřilo 28 procent dotázaných. Zbytku výzkumníci položili otázku, zda by byli ochotni se zapojit v podpůrné roli, například v logistice, informačních technologiích či ve zdravotnictví. Pozitivně v průzkumu odpovědělo 53 procent zbývajících respondentů. „Celkem jde o více než polovinu populace, která deklaruje, že by se nějakým způsobem zapojila do obrany země,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský. Mezi lidmi, kteří by šli bránit zemi se zbraní v ruce, převažují muži nad ženami a mladí nad lidmi ve vyšším věku. V podpůrné roli je podle STEM situace téměř vyrovnaná podle pohlaví i věku, menší ochotu ale mají lidé s nižším vzděláním.

Nezájem o službu v armádě vzrostl O službě v armádě neuvažuje 79 procent respondentů, což je o čtyři procentní body více než v lednu. Možnost měsíčního dobrovolného vojenského cvičení by zvážilo 14 procent lidí, podle Táborského pak čtvrtina lidí ve věku 18 až 29 let. V případě dobrovolných školení by pak nejvíce měli lidé zájem o zaměření na zdravovědu a první pomoc, o správné chování v krizových situacích a o sebeobranu. Naopak nejmenší zájem mají lidé o kybernetickou bezpečnost a používání střelných zbraní. Podle analýzy ministerstva obrany měl resort k začátku letošního roku 28 285 vojáků z povolání, v aktivní záloze pak bylo 4521 lidí. V samotné armádě je ale podle ministerstva asi 24 tisíc vojáků. Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda třicet tisíc vojáků z povolání a deset tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nové alianční cíle výstavby schopností podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky ukazují potřebu až 37 500 vojáků pro naplnění potřeb kolektivního odstrašení a obrany.