Výzva, či peníze. Motivace středoškoláků pro účast na vojenském cvičení se liší

Část středoškoláků nastoupila v pondělí ráno na měsíční výcvik u táborské posádky. Kufr na kolečkách za vojenský batoh vyměnil i Michael Vaněk. Chce si vyzkoušet, jaké to je být vojákem. „Jsem tu hlavně kvůli střelbám, ale i dalším věcem, které se na cvičení dělají. Určitě je to i plat,“ přiznal.

Pokud studenti čtyřtýdenní kurz dokončí, dostanou od armády čtyřicetitisícovou odměnu. „Pro cvičící to bude fyzicky náročné, ale pozitivní pro ně bude zvýšení fyzické zdatnosti a psychické odolnosti,“ poznamenal náčelník odboru bojové přípravy velitelství teritoriálních sil Armády ČR Petr Kameníček.

Dívky tvoří pětinu přihlášených

Po dobu cvičení budou studenti bydlet v Bechyni, kde absolvovali i vstupní vojenskou prohlídku. „Je to skvělé, máme hezkou ubytovnu, to mě motivuje, že to vydržím, když budu hezky bydlet,“ ujistila účastnice výcviku Ema Váchová.

Jaké je to být vojákem, v létě zažije téměř osm set studentů na sedmi místech v tuzemsku. Dívky tvoří pětinu všech přihlášených účastníků.