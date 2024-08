Část koalice chce úpravu valorizace předčasných penzí

Loni bylo žadatelů ještě víc, přes sto tisíc. Vláda na to reagovala zpřísněním podmínek. Část koalice teď chce úpravy i pro ty, kteří do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek vstoupili.

Vysoké valorizace penzí lidi přilákaly. Žádosti těch, kteří se rozhodli výhodnějších podmínek využít, zahltily úřady natolik, že objednat se na některé pobočky byl problém. Zatímco v roce 2021 požádalo o předčasnou penzi přes dvaatřicet tisíc lidí, rok na to už to byl zhruba dvojnásobek.

„Člověk, který pracoval déle, dostává nižší důchod až o dva tisíce korun, ačkoliv do systému odvedl více peněz. Ti, kteří dostávají dneska více, aby měli do budoucna o něco pomalejší valorizaci po několik let. A naopak ti, co dneska dostávají méně a měli by dostávat více, aby měli rychlejší valorizaci,“ nastiňuje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Určitě má logiku, aby dostávali vyšší penzi lidé, kteří setrvávají v zaměstnání déle než lidé, kteří odejdou do předčasného důchodu,“ souhlasí místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Proti je opozice i část koalice

Záměr má podporu i TOP 09. Její zástupci se ale obávají, že by mohl narazit u soudu. Rozdíly v penzích by tak narovnali jinak. „Mně se to jeví po konzultacích s právníky tak, že právně by byla schůdná cesta mimořádného přidání těm, kteří si zažádali řádně, a takto jsou vlastně poškozeni,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).

Část vládních stran odmítá měnit zpětně podmínky. „Retrospektivně krátit něco, na co už lidé mají důchodový výměr, to mi určitě nepřijde z našeho pohledu dobře,“ prohlašuje místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

S úpravou nesouhlasí ani největší opoziční hnutí. „Domnívám se, že retroaktivně jim to nějakým způsobem brát nebo snižovat je nejen nefér, ale je to i proti jakémukoliv demokratickému hodnotovému systému,“ řekl místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).

Změny chtějí Piráti navrhnout v rámci důchodové reformy. Sněmovnu čeká její druhé čtení na podzim.