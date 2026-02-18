Část evropských zemí pokutuje za kamery v autě, problémem mohou být i aplikace

Palubní kamery v autech jsou v tuzemsku běžná věc, která může pomoci třeba při vyšetřování nehod a dalších incidentů. V zahraničí však řidičům hrozí za kameru a pořizování záznamu vysoké pokuty. Zejména Německo a Rakousko přistupují k jejich používaní přísně. Motoristé mohou zaplatit v přepočtu několik desítek tisíc korun i za používání některých funkcí navigace.
Palubní kamery poskytují v případě dopravních nehod cenné důkazy, které využívají také pojišťovny. „Pojišťovna na toto bere zřetel, vnímá to jako důkazní materiál, se kterým je připravena okamžitě pracovat,“ vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
Jenže zatímco třeba ve Francii nebo Itálii lze kameru využívat pro pojišťovnu nebo soukromé užití, velmi omezeně nebo dokonce vůbec nelze pořizovat záznam například v německy mluvících zemích. Německo povoluje záznam pouze ve smyčce, kdy se stará data neustále přepisují. Rakousko palubní kamery dokonce úplně zakazuje, protože je považuje za nepovolené sledování veřejného prostoru.
Policie v zahraničí může kontrolovat také software v mobilu. Například v Německu nebo Francii platí zákaz používání aplikací upozorňujících na měření rychlosti. „Při běžné kontrole může policista požádat: ,Ukažte mi svůj mobil.‘ A jakmile tam najde, že je u Waze a dalších (aplikací) funkční systém, který upozorňuje na radary, dostane dotyčný motorista pokutu,“ upozorňuje mluvčí asistenční služby ÚAMK Igor Sirota.
Tento zákaz se vztahuje i na spolujezdce. V Německu hrozí za jeho porušení pokuta ve výši 75 eur (zhruba 1820 korun) a ve Francii až 1500 eur (zhruba 36 400 korun). Bezpečnější je tedy takovou funkci v těchto zemích vypnout.