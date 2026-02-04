Na pokutách a nedoplatcích se loni vybralo rekordních 150 milionů korun

Celníci a policisté loni vybrali kolem 150 milionů korun na pokutách a nedoplatcích, jde o rekordní sumu. Týká se to jízdy bez elektronické dálniční známky, neuhrazení mýtného nebo dluhů na starších pokutách. Sem patří například nezaplacení pokut za dopravní přestupky, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, ale třeba i neuhrazené poplatky za popelnice.
Řada majitelů aut výzvy k zaplacení pokuty ignoruje, podobně jako třeba pokuty v městské hromadné dopravě. Neplatit se však nevyplatí. Motoristu není obtížné při kontrole prověřit, zda nedluží na pokutách: stačí v mobilním telefonu kliknout na ikonu řidiče, zadat údaje a během chvíle je jasno.
„V systému vidíme všechny pokuty, co byly uloženy Policií České republiky či Celní správou. Můžou tam být pokuty od městské policie za parkování, (...) nebo tam vidíme i justiční pohledávky od soudů, vidíme tam pokuty od veteriny, vidíme tam dále i pokuty, které byly z Úřadu práce a z jiných úřadů,“ popsal referent dohledu Celní správy Matěj Malovický.
Stejně řidiče kontrolují a pokutují už čtvrtým rokem i policisté. Pokud řidiči náhodou výzvy k úhradě i nadále odmítají, můžou jim na místě odebrat registrační značky nebo dát takzvanou botičku. „Prostě znemožníme další pohyb a prakticky donutíme řidiče, aby své nedoplatky uhradili. Pro nás je to velmi efektivní nástroj,“ řekl ředitel odboru dohledu Generálního ředitelství cel Petr Müller.
Celní správa vloni zabavila registrační značky u 275 vozidel. Donutila tak řidiče zaplatit neuhrazené pokuty. Díky tomu se vybralo meziročně o jeden milion korun více. Celkem Celní správa řešila přes osm tisíc případů a za neuhrazené pokuty vybrala 26 milionů korun. Policisté zase v téměř 17 tisících případů získali pro stát zhruba 46 milionů korun, proti roku 2024 nárůst o víc než 12 milionů.
Celní správa už má i první data za leden letošního roku. Jen na pokutách za neuhrazené dálniční známky nebo mýto vybrala necelé tři miliony korun a stejnou částku za další dříve nezaplacené sankce.