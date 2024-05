Budeme usilovat o odchod z Unie, říká Ctirad Musil kandidující za PRO vystoupení z EU

My máme jedno – vystoupit z Evropské unie, to znamená, že pokud bychom se dostali do Evropského parlamentu, tak naším cílem je spojit se s podobnými euroskeptickými subjekty a usilovat o vystoupení z EU, protože tam každá země má jiné zájmy. Nemůžeme říct, jaké priority máme pro budování Evropské unie, když v lepší zítřky nevěříme.

EU se zde ohání nějakými principy solidarity, přitom ve skutečnosti my máme v podstatě tahat horký brambor z ohně za ty, kteří nadělali problémy ve světě v dřívějších letech, zejména právě koloniální mocnosti, jako jsou Francie, Nizozemí... Takže myslím si, že setrvávání dále v Evropské unii určitě nepovede k lepším zítřkům. Proto také my jako volební koalice PRO vystoupení z Evropské unie neslibujeme žádnou lepší Evropskou unii, protože si myslíme, že v ní lépe rozhodně nebude.

Dvacet let je docela dlouhá doba, pro řadu lidí to vypadá, že EU nás vede dobře, protože má určitě pro každého nějaké pozlátko. Každopádně nemyslím si, že by cesta nadále v Evropské unii pro nás vedla k něčemu lepšímu. Stáváme se v podstatě vazaly cizích zájmů. EU je řízená hlavně bývalými koloniálními mocnostmi. My si musíme zvykat na jejich normy, bizarní opatření – ať už je to Green Deal, nebo různé záležitosti ve školách – genderové záležitosti, multikulti, migrační záležitosti, které nás jednoznačně poškozují.

Čili nic jiného v Evropském parlamentu nebudete prosazovat? Ničemu jinému nebudete bránit?

Tak pokud samozřejmě bychom byli v Evropském parlamentu a do vystoupení z Evropské unie by zbývalo mnoho času, tak samozřejmě my se budeme snažit brzdit ty nejhorší dopady, které na nás jsou – ať je to Green Deal, nebo různá genderová opatření, která potom samozřejmě ničí náš stát a naši populaci dlouho do budoucna, protože opatření ve školách mají následky na následující generaci. Co EU pro nás přináší, vidíme třeba i na cenách energií, na cenách bytů, na ohodnocení práce lidí. To jsou všechno věci, o kterých jsme očekávali, že se vyřeší v Evropské unii, a za dvacet let k tomu nedošlo, takže my bychom chtěli brzdit opatření, která toto budou jenom zhoršovat.

Vy jste opakovaně zmiňoval Green Deal, co s ním tedy?

Green Deal je záležitost, kterou prosazují lobbisté, za jejichž zády stojí většinou velcí různí energetičtí hráči, do kterých často obyčejný občan nevidí. To je to nejhorší na Evropské unii – že ti, co jsou tam volení, mají jen určitou moc, ale drtivou většinu moci v EU mají nevolení úředníci, nevolení lobbisté, kteří v podstatě toto ovládají.

Promiňte, co zastoupení členských států, které o těch věcech rozhodují na Evropské radě?

Myslím si, že ta dominantní role je právě od těch nevolených, od těch úředníků, lobbistů. Co se týče Evropské rady i Evropské komise, to je něco, co z pohledu obyčejných lidí vypadá jako velmi mocný orgán, ale nedomnívám se, že tam by se vařila skutečná politika Evropské unie.

Zpátky k tomu Green dealu – co s ním tedy – přetvořit, zrušit, zachovat?

Určitě zrušit. Každá země má svůj vztah ke svému životnímu prostředí, který si dokáže řešit na základě svých potřeb. Vnucovat nám cizí pravidla, cizí zájmy určitě není vhodné. Je to vidět už na tom, jak Evropská unie často háže výhybky – nejdříve rušit spalovací motory, pak je vezme na milost. To znamená, že tam ani ta koncepce není nějak dotvořena a my v podstatě lítáme jako hadr na holi podle toho, co kdo kde zrovna vymyslí.

Jak hodnotíte migrační pakt, tedy nedávno schválená nová pravidla azylové a migrační politiky EU?

Domnívám se, že vůbec by nám neměl nikdo nařizovat pravidla, co se týče imigrace. My sami máme své problémy se svými imigranty. Česká republika na rozdíl od Západu dokázala velmi dobře vyřešit imigraci například vietnamského obyvatelstva, ale i třeba ukrajinského obyvatelstva. Zdaleka nemluvím o tom poválečném, ale o období předchozích dvaceti let, kdy k nám migrovali Ukrajinci. Nic takového nedokázali ani Francouzi s Alžířany nebo severoafrickými etniky. Nic takového nedokázali Němci s Turky.

Oni by se měli učit od nás. Myslím si, že jejich diktát nám v podobě nějakého paktu, kdy nám budou říkat, jak se máme chovat vůči imigrantům, které oni ve skutečnosti dotáhli do Evropy – to je jen ukázka jejich arogance vůči nám. Rozhodně bych odmítal tady například často zmiňovaný princip solidarity, protože to, co západní země udělaly ve světě, není výsledek naší práce a my bychom neměli za ně řešit problémy, které si dřív oni nadělali ve světě.