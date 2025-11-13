Břeclavský soud rehabilitoval rakouského rybáře zastřeleného za komunismu

Je otázkou, kolik dalších podmínek bude prezident pro Babiše mít, říká Vondráček
Prezident Petr Pavel, který po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi požaduje, aby veřejnosti vysvětlil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů ještě před svým jmenováním premiérem, by měl podle Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) Babiše jmenovat už nyní. „Pak by mu začala běžet třicetidenní lhůta, během níž by musel střet zájmů vysvětlit,“ uvedl Vondráček v Interview ČT24, který moderoval Daniel Takáč. Podle Vondráčka by prezident mohl, pokud by zjistil, že ho Babiš „obelstil“, klást překážky při jmenování ministrů. Dodal také, že způsob, jakým chce Babiš střet zájmů vyřešit, zná, avšak otázkou podle něj zůstává, kolik dalších podmínek bude prezident mít.
před 1 hhodinou