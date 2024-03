„Bez bezpečí není prosperita.“ Dvacet pět let členství v NATO se podle Řehky využilo beze zbytku

Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka vidí za ekonomickým růstem a prosperitou Česka bezpečnost a ochranu, kterou zemi poskytuje členství v Severoatlantické alianci. V úterý republika oslavila čtvrt století od vstupu do NATO. Řehka v pořadu Události, komentáře zmínil také to, že podle něj není ve hře vyslání vojáků Aliance na Ukrajinu, o kterém se mluví po prohlášeních francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo polského premiéra Donalda Tuska. Ve výsledku ale záleží na politicích, dodal.

Armáda využila dvaceti pěti let členství v Alianci „beze zbytku“, míní Řehka. Rozvoji armády pomohla mimo jiné i účast na zahraničních operacích NATO. „Dnešní armáda je úplně jiná, úplně diametrálně odlišná od toho, jak vypadala při vstupu do NATO,“ prohlásil.

Podle náčelníka štábu není „ve hře“ vyslání vojáků Aliance na Ukrajinu, která čelí nevídané agresi sousední Ruské federace. Dodal, že ve věci nechce ani spekulovat, protože nechce politiky do ničeho tlačit. „Je to myslitelné jen, pokud se na tom shodnou politici,“ uvedl a doplnil, že poslání vojáků nemusí znamenat, že se účastní konfliktu, podle Řehky mohou vykonávat i jiné úkoly, třeba výcvik ukrajinských bojovníků. O možnosti poslat na Ukrajinu vojáky promluvil nedávno Macron nebo Tusk.

Řehka na druhou stranu prohlásil, že NATO by Rusko jednoznačně porazilo. „To je naprosto jasná věc. Porazilo by Rusko a porazilo by ho velmi rychle,“ míní. Je podle něj nutné brát v úvahu ruské i západní atomové zbraně. To, že by případný střet musel skončit jadernou válkou, ale podle něj není pravda.

„Pravda je ta, že Ukrajině musíme pomáhat. (...) Ať ten konflikt dopadne jakkoliv, tak to Rusko, které už teď je vůči nám velmi agresivní, tak bude ještě agresivnější, bude ještě míň předvídatelné,“ řekl. Vyzdvihl například sbírku projektu Drony Nemesis, která vybrala přes 145 milionů korun na FPV drony pro ukrajinské ozbrojené síly.