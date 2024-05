ANO volí destruktivní přístup, míní Kovářová. Vládnout se musí umět, kontruje Vondráček

Podle Kovářové v dolní komoře aktuálně „rozhodně není přátelská atmosféra“. „I vzhledem k tomu, jakým způsobem hnutí ANO vystupuje. Myslím si, že už absolutně neskrývají destruktivní přístup k jednání ve sněmovně. Kdyby se mě někdo zeptal, zda se mají normální zákony projednávat na mimořádných schůzích, tak ne, nemají. Ale bohužel je politická situace taková, že pokud chce většina schvalovat zákony, obstrukce je většinou tak nekonečná, že nám nezbývá čas v normálních jednacích dnech a je nutné přistoupit k mimořádným schůzím jako ve čtvrtek,“ zdůraznila Kovářová s tím, že většina má právo prosazovat svůj program.

Vondráček podotkl, že on by byl tím posledním, kdo by zpochybňoval právo většiny v parlamentu prosadit svoji vůli. Dodal, že to je princip vládnutí. „Ale musí se to umět. Od začátku nastoupili (koalice) špatně, zkusili to silou. A některé věci ve sněmovně silou nejdou. Pak jsou to technické drobnosti – zrušili celou středu odpoledne, víte, kolik je to za dva roky hodin?“ kontroval opoziční politik s tím, že pětikoalice se „potřebuje od pondělí dohadovat, co bude ve středu na vládě“.

Shoda se podle Vondráčka hledá těžko, vůle prý musí být na obou stranách. „Když má někdo většinu, má větší sílu ke kompromisu a musí se víc snažit,“ nechal se slyšet poslanec, který je rovněž předsedou sněmovního ústavně-právního výboru.

Kovářová: Dohoda často neplatila

Zda bude víc a víc mimořádných schůzí, podle Kovářové závisí na tom, jak k celé věci přistoupí opoziční hnutí ANO a SPD. „Pokud budou blokovat projednávání zákonů ještě před schválením programu schůze, tak chceme a musíme prosazovat vládní (programové) prohlášení a schvalovat zákony. Proto nás to k tomu vede,“ sdělila koaliční politička.

Ohradila se proti Vondráčkovým slovům, že by se pětikoalice nesnažila s hnutím ANO jednat a dohodnout. Často se ale podle ní stávalo, že když už k dohodě došlo, tak nakonec neplatila. Opoziční strana podle Kovářové vyznává heslo, že pokud se koalice nevzdá, budou obstrukce.

Obstrukce ještě před schválením pořadu sněmovních schůzí označila za něco, „co tu nebývalo“. Dříve prý dohoda mezi vládou a opozicí možná byla a Kovářovou mrzí, že se to změnilo.