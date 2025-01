Akční plán je potřebný kvůli Trumpovi, míní Dvořák. Zaorálek jej označil za „píárové“ cvičení

Von der Leyenová ve středu představila takzvaný kompas konkurenceschopnosti. Jde o akční plán, kterým chce zvrátit zaostávání Evropské unie za USA a Čínou, zaměřuje se na inovace, dekarbonizaci a bezpečnost. Zásadní je podle von der Leyenové zejména snížit administrativní a regulační zátěže pro firmy a rovněž i snižování překážek jednotného unijního trhu. Plán by měl poskytnout strategický a jasný rámec pro práci nynější Evropské komise v příštích pěti letech.

Podle Dvořáka začne Evropa snižovat výkonnostní rozdíl vůči USA či Číně „určitě brzy.“ „Nic jiného než tu reflexi provést Evropské unii teď nezbývá,“ míní s tím, že jsou v kompasu konkrétní data, kdy by měly vzniknout dokumenty a strategie. Připustil ale, že Evropa není „úplně nejpružnější.“

„Můžeme si z toho dělat trošku legraci, že je zase už 56. pokus snížit byrokracii tím, že vytvoříme úřad na snižování byrokracie, nebo něco na ten způsob, ale my prostě nemáme čas čekat. Máme srovnání s Amerikou a nová americká administrativa bude zřejmě výrazně tvrdší konkurent, než jsme byli zvyklí doposud a není šance počkat, až bude nové vedení Evropy. V tuhle chvíli máme zvoleno na pět let,“ podotkl s tím, že je potřeba tlačit současné vedení EU, aby to, co nyní deklaruje, uvedlo do „života“.