168 hodin: Obce stále vymáhají dluhy po „dětských neplatičích“. Často o tom ani nevědí

Česko se stále nezbavilo vymáhání dluhů na dětech. Příkladem, který zdokumentoval pořad 168 hodin, je dvacetiletý Michal. Několik let žil v dětském domově, po dokončení školy si našel bydlení a práci. Úplnou náhodou ale zjistil, že je od dětství v exekuci. Když bylo Michalovi deset let, rodiče za něj nezaplatili poplatek za odpad. Město Králův Dvůr ve Středočeském kraji tak pohledávku předalo exekutorovi. Takzvané dětské exekuce přitom měly díky několika novým předpisům už dávno skončit.

Mladík si s touto informací nevěděl rady, pomoc hledal v dětském domově, ve kterém žil. „On se snaží postavit se na vlastí nohy, chodí poctivě do práce, snaží se i přivydělávat si, ale ta částka za tu exekuci není úplně malá v jeho příjmu. Musím říct, že mi ho bylo strašně líto,“ podotkl ředitel Dětského domova Unhošť Jiří Beránek, který Michalovi nakonec sehnal advokátku.

Michal si chtěl pořídit nový mobilní telefon, který byl však příliš drahý. „Napadlo mě, že bych si ho mohl vzít na splátky, že to budu mít za chvíli splacené, protože mám normální příjem,“ popsal. Nákup na splátky chtěl vyřídit on-line, dostal ale oznámení o exekučním řízení.

Michal své osmnácté narozeniny oslavil ještě v dětském domově ve středočeské Unhošti. Dnes je mu dvacet let. „Děcák mi nabídl možnosti jako dodělat si školu, mít střechu nad hlavou, podporoval mě v mých zájmech,“ řekl. Nakonec se vyučil instalatérem, sám si našel práci i bydlení. Na to, že je v exekuci, přišel náhodou.

„V tomto případě vede město Králův dvůr exekuci proti klientovi za dluh, který mu měl vzniknout v době, kdy mu bylo deset let. Ta exekuce byla zahájena v roce 2017 a stále trvá. V současné době je vymáhán dluh ve výši asi osm a půl tisíce korun,“ popsala Michalova advokátka a spolupracovnice organizace Člověk v tísni Kristýna Dolejšová Kabelová. „To je blbost, že desetiletý kluk má něco zaplatit, to měli zaplatit rodiče,“ reagoval Michal.

V rozporu se zákonem

Mladíkova advokátka je přesvědčena o tom, že pokud obec vymáhá poplatky za komunální odpad po osobách, které byly v době vzniku dluhu nezletilé, je tento postup z pohledu judikatury v rozporu se zákonem.

To, že nelze vymáhat dluh po nezletilých, potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti. „Ministerstvo reagovalo novelou občanského zákoníku, ta je účinná od 1. července 2021, to znamená, že se vztahuje na jednání po účinnosti novely,“ sdělil mluvčí resortu Vladimír Řepka. Na období do účinnosti novely lze vztáhnout nález Ústavního soudu, který se týkal vymáhání poplatků za odpad. „Konstatoval, že nelze vymáhat poplatek za komunální odpad. V případě, že je vymáhán exekučně, je třeba exekuci zastavit,“ dodal mluvčí.