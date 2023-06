Zdrojem znečištění v Bečvě mohla být Energoaqua, řekl u soudu bývalý zaměstnanec firmy

Havelkův obhájce Jiří Obluk ve středu Losova tvrzení odmítl. „Vychází pouze z jeho spekulací a, jak připustil, neznalosti procesu čištění. Zejména jde o to, že laguny už nejsou součástí technologie čištění, která končí v dosazovacích nádržích. Laguny sloužily jen k vyrovnání množství vypouštěné vody, k ničemu jinému. A tedy skutečnost, že laguny byly obtokovány, nemohla v žádném případě způsobit znečištění řeky Bečvy,“ řekl Obluk.

Uvedl, že z firmy odešel kvůli šikaně a pomluvám ze strany nadřízených. „Po havárii jsem pojal podezření, že by Energoaqua mohla být potenciálním zdrojem znečištění,“ uvedl Los. Míní, že otrava řeky mohla být chronická, ne akutní. Tvrdí, že nedostatečně vyčištěné vody se kvůli odpojení lagun mohly do řeky dostávat dlouhodobě. K otravě ryb v září 2020 pak podle něj mohlo přispět například sucho a nízký průtok vody v řece.

Spor o laguny

Případnou kontaminovanou vodu podle něj bylo možné z dosazovacích nádrží přepustit do takzvaného třetího stupně neutralizační linky, nesměřovala by tedy odtamtud do řeky.

Podle obžaloby Energoaqua odpojila laguny v polovině roku 2018. Několik měsíců po havárii jednu opět zapojila. Obžaloba tvrdí, že firma neučinila žádná jiná opatření, která by odpojení lagun nahradila a zabránila případným únikům nedostatečně vyčištěných vod.

Podle bývalé laborantky k pochybení nedošlo

U soudu ve středu svědčila také bývalá laborantka v čistírně odpadních vod podniku Magda Draplová Beitlová. Obšírně hovořila o laboratorních rozborech vzorků odpadních vod ve firmě. „O havárii jsem se dozvěděla z médií,“ řekla laborantka. Uvedla, že ji vůbec nenapadlo, že by za otravu mohla Energoaqua. „Já si stojím za tím, že jsem pracovala dobře,“ doplnila Draplová Beitlová.