Neandertálci lovili obří jeskynní lvy, zřejmě se i zdobili jejich kůžemi

Byli naši dávní předci spíš kořistí nebo lovci? Odpověď na jednu ze základních otázek zooarcheologie je zase o něco jasnější díky studii zveřejněné v odborném časopise Scientific Reports. Odborníci nejenže zjistili, že neandrtálci byli prvními lidmi, kteří lovili velké predátory včetně lvů jeskynních - ale také ke kulturním účelům používali jejich kožešiny a možná se do o nich i oblékali, píše list The New York Times.