Neslyšící bezruký neandrtálec se dožil čtyřicítky. Dokazuje to, že pralidé se starali o postižené a zraněné

Skupina amerických antropologů studovala ostatky neandrtálce, jemuž se říká Shanidar 1. Jde o muže, který žil přibližně před 50 tisíci lety, jeho tělo bylo nalezené v jeskyni Shandikar v irácké části Kurdistánu.

Analýza těla ukázala, že muž byl hluchý, měl celou řadu vážných tělesných zranění a chyběla mu část ruky. Přesto se v tomto stavu dokázal dožít více než 40 let, což je věk, který by mohlo závidět i mnoho středověkých lidí. Podle antropologů by neměl mít v tomto stavu šanci přežít, aniž by mu ostatní intenzivně nepomáhali.