Vědci objevili v Austrálii důkazy o „ztraceném světě“

Až doposud sahaly první známky o životě, z něhož mnohem později vznikl člověk, do doby před asi 1,2 miliardy let. Jenže teď vědci v Austrálii objevili důkazy o „zapomenutém světě“, pozoruhodném ekosystému, který tvořily organismy vzdáleně příbuzné lidem. Ale tento svět existoval mnohem dříve, už před 1,6 miliardy roků.

Lidé a většina ostatních živých organismů, od řas až po velryby, patří mezi takzvané eukaryoty. Do této kategorie patří vše, co má buňky vybavené jádrem. První prokázané stopy po eukaryotickém životě se nacházejí v hlubinách minulosti vzdálené 1,2 miliardy let, kdy žil předpokládaný LECA, tedy první eukaryotický organismus. Z něj se postupem času a evoluce vyvinuly nejrůznější dnes známé větve života, jež ovládly planetu: houby, rostliny i živočichové.