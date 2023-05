Australští vědci geneticky modifikovali banány. V „případě nouze“ mají chránit před plísní

Pokud úřady tento geneticky vylepšený banán schválí, stane se prvním australským geneticky modifikovaným ovocem schváleným pro pěstování a konzumaci a také prvním geneticky modifikovaným banánem schváleným na celém světě.

Profesor James Dale z Queenslandské technologické univerzity, který vývoj odrůdy vedl, věří, že nabízí naději, pokud by Austrálii nebezpečná choroba napadla a začala se tam šířit stejně rychle jako v jiných zemích světa.

Zatím na pulty nepůjde

Vědci, kteří za úpravou stojí, zatím neplánují, že by začali tyto banány prodávat, a to ani v případě, že by úřady odrůdu schválily. Modifikaci totiž považují za obranu pro případ nouze a chtějí ji nasadit, až pokud to bude zapotřebí. Zatím to podle nich nutné není, nicméně chtějí se připravit na všechny možné varianty dalšího vývoje.

Existují i jiné odrůdy banánů. Cavendishe, které se začaly šířit až v 60. letech dvacátého století, jsou výjimečné v tom, že představují přibližně polovinu komerčně pěstovaných banánů na světě. Jejich obliba vzrostla poté, co epidemie panamské choroby, tehdy ještě staršího kmene TR1, zcela zlikvidovala plantáže, kde se pěstovala do té doby dominantní odrůda banánu Gros Michel.