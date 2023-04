Pokud ebola pronikne mezi horské gorily, drtivá většina jich zemře do tří měsíců

Pokud by ebola pronika mezi ohrožené gorily horské, které žijí v africkém masivu Vurunga, přežilo by první kontakt s nemocí jen dvacet procent z nich. Tito inteligentní primáti jsou vůči nemoci podobně zranitelní jako lidé, ukázala simulace, která vyšla v odborném žurnálu Scientific Reports. Protože tato populace má posledních asi tisíc jedinců, byl by to zřejmě její definitivní konec.

Na studii se podíleli vědci ze Smithsonian Institution a také výzkumníci z organizace Gorilla Doctors. Jediná cesta, jak situaci řešit, by bylo podle tohoto modelu očkování. Pokud by se podařilo vakcinovat aspoň polovinu goril do tří týdnů od potvzení první infekce, přežilo by jich asi padesát procent, což by na záchranu populace mohlo stačit.

Problém je, že samotné očkování by bylo vysoce rizikové jak pro zvířata, tak pro ty, kdo by se na něm podíleli.

Bez imunity a bez šance

Přestože od roku 2005 nebyl potvrzen žádný případ výskytu viru ebola u volně žijících lidoopů, virus se vyskytuje a cirkuluje ve východní a střední Africe a v oblastech, kde se intenzivně překrývá výskyt člověka a divokých zvířat. Proto se experti na ochranu těchto zvířat bojí mezidruhového přenosu.