Inter arma silent musae. Platí to i u keporkaků, ukázala studie

Zpěvy keporkaků badatelé studují již více než půl století. Revoluci do výzkumy přinesly kvalitnější podvodní mikrofony, které vznikly na přelomu 70. a 80. let dvacátého století. To otevřelo vědcům zcela nový svět ke zkoumání a pro rozsáhlé analýzy. Ty například ukázaly, že složité zvuky vydávají pouze samci keporkaků, kteří jimi lákají partnerky a také si vytvářejí dominanci mezi ostatními velrybami.

Vědci použili údaje z let 1997 až 2015, kdy populace keporkaků ve východní Austrálii explodovala na sedmadvacet tisíc kusů. S počtem ale rostla i konkurence v boji o partnery.

„V roce 1997 byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zpívající samec velryby bude pozorován při pokusu o páření se samicí ve srovnání se samcem, který nezpíval. V roce 2015 se ale situace obrátila a u nezpívajících samců byla zaznamenána téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se budou pokoušet o páření, než u zpívajících samců,“ popsala spoluautorka studie a mořská bioložka Rebecca Dunlopová z The University of Queensland’s School of Biological Sciences. „Je to poměrně velká změna v chování. Ukazuje nám to, že lidé nejsou jediní, kdo podléhá velkým sociálním změnám, pokud jde o rituály páření.“

Příliš hlučný oceán

Výsledky jsou pozoruhodné. Naznačují totiž, že zpěv mohl být typický jen pro dobu, kdy byly oceány téměř bez keporkaků a hlasité písně byly zřejmě jednou z mála cest, jak nechat potenciální partnery vědět o své touze.

Podle Dunlopové je teď ale hlasité dávání najevo jinému samci, že v okolí je samice, tou poslední věcí, kterou by keporkak chtěl udělat. Mohlo by to totiž přilákat nechtěnou konkurenci.