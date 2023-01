Když padají trakaře. Vědci zkoumají, jak počasí ovlivňuje volební účast

Faktor počasí se hlasitě diskutuje například při amerických volbách, často s ním ale operují i politologové v Evropě. Nicméně studií věnujících se podrobně mapování vlivu počasí na volební účast je poskrovnu. Není divu, efekty počasí se můžou uplatnit v celém spektru faktorů a jejich kombinací, a proto není úplně jednoduché vyhodnotit jejich přímý vliv.

Celkově odborníci největší efekt připisují srážkám. Například studie Gomeze, Hansforda a Krause celkem jasně ukazuje, že srážky s úhrnem alespoň 25 milimetrů ve Spojených státech amerických snižují volební účast v prezidentských volbách asi o jedno procento. To je na první pohled malá, ale statisticky významná cifra, zejména pokud vítěze a poraženého dělí těsný rozdíl.

Důvodem nižší volební účasti je podle tohoto výzkumu hlavně voličské zvažování, jestli jim účast ve volbách stojí za zvýšenou snahu k urnám dorazit. Pokud výhody převažují, vyrazí Američané hlasovat i za nepříznivého počasí, v opačném případě ale častěji zůstanou doma.

Spojené státy americké (a do jisté míry zřejmě i Kanada nebo Austrálie) představují země, kde jsou náklady spojené s hlasováním poměrně vysoké. Účast ve volbách často znamená, že člověk musí sednout do auta a vyrazit k nejbližšímu hlasovacímu místu, které může být na venkově vzdálené klidně i desítky kilometrů. Nelze proto výsledky studie jen tak vztáhnout i na jiné země.

Švédy nepřízeň počasí neodradí

To se naplno ukázalo při analýze volební účasti ve Švédsku, která bývá obecně velmi vysoká, často přes 80 procent. V tomto severském státě se ukázala spojitost mezi volební účastí a počasím, respektive deštěm, jako statisticky nevýznamná. Jinými slovy, švédské voliče od cesty k volebním urnám déšť jen tak neodradí. Roli v tom samozřejmě může hrát i fakt, že intenzita dešťů ve Švédsku bývá obecně slabší než v USA.

Kromě deště se samozřejmě v zimním období uplatňuje vliv sněžení – to komplikuje dopravu, a to i pěší. To může znamenat nižší účast zejména starších voličů, kteří se obávají pohybu v kluzkém venkovním prostředí.