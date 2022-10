Ruští vědci přišli na to, jak získat z bolševníku materiál na výrobu baterií

Bolševník Sosnowského přivezli do Lotyšska sovětští zemědělští experti, podle nichž se měl stát vítaným krmivem pro dobytek. Maso takových zvířat ale nešlo kvůli nepříjemné pachuti na odbyt a nové krmivo se neosvědčilo. Lotyšské meze ale agresivní plodina neopustila. Každým rokem se podle listu Latvijas Avize zasažená plocha zvyšuje o deset procent.

Tato rostlina se dá ničit jen mechanicky – nejčastěji to dělají nezaměstnaní –, ale je to drahá záležitost. Podle lotyšské vlády na nákladné zákroky nebyly prostředky ve státním rozpočtu. Pobaltské státy obecně a Lotyšsko zvlášť patří k zemím nejvíce zasaženým bolševníkem. Někteří experti už míru jeho rozšíření označují za katastrofální.

Nevelký výskyt bolševníku Sosnowského byl zaznamenán i západně od zemí bývalého SSSR, kde ho ale téměř zcela vytlačil stejně agresivní bolševník velkolepý. Rostlina může být nebezpečná i lidem, protože šťáva z jejích lodyh a listů může při dotyku způsobit silné poleptání. V létě 2015 byla dokonce v Polsku oznámena smrt důchodkyně, která se spálila a intoxikovala šťávami bolševníku Sosnowského při sečení trávy.

Z odporného užitečným

Historie mnohokrát prokázala, že lidská vynalézavost dokáže proměnit největší problém v něco, co náš druh posune vpřed. A zdá se, že by to mohl být i případ invaze bolševníku. Ruští vědci totiž publikovali v žurnálu Batteries výsledky jejich mnohaletého výzkumu, které ukazují, že bolševník Sosnowského se dá přeměnit na vysoce kvalitní materiál využitelný pro anody v sodíkových bateriích.

Získaný materiál ze stonků této miříkovité rostliny má takzvanou proudovou účinnost 87 procent, což odpovídá nejlepším výsledkům materiálů získávaných z jiných surovin. A protože bolševník produkuje obrovské množství biomasy, mohl by se stát snadno velmi výhodným zdrojem.