Mars mohl být plný mikroskopického života, který se sám vyhubil, říká nová studie

Co zachránilo Zemi a život na ní? Zatímco Mars měl atmosféru bohatou na oxid uhličitý, na Zemi převažoval dusík, a to umožňovalo udržovat na planetě stabilnější podmínky. Výsledky výzkumu jsou „trochu chmurné, ale myslím, že jsou také velmi podnětné“, poznamenává Boris Sauterey, vnímá je ale jako výzvu pro lidstvo, aby přehodnotilo svoje chápání toho, jak se biosféra a planeta vzájemně ovlivňují.

Kde hledat život?

Studie ze Sorbonny odpovídá i modelům, které nedávno provedli vědci z institutu SETI vedení Kavehem Pahlevanem. Jejich práce naznačuje, že Mars se zrodil vlhký s teplými oceány a v této podobě existoval po celé miliony let. Atmosféra by tehdy byla hustá a převážně vodíková, což by sloužilo jako skleníkový plyn zadržující teplo, který byl nakonec transportován do vyšších nadmořských výšek a ztratil se ve vesmíru, uzavřel jeho tým.

Francouzská studie zkoumala klimatické vlivy možných mikrobů v době, kdy v atmosféře Marsu převládal oxid uhličitý, a proto ji nelze aplikovat na dřívější období, uvedl Pahlevan. „Z jejich studie ale jasně vyplývá, že pokud byl tento život na Marsu přítomen“ v tomto dřívějším období, „měl by významný vliv na převládající klima“, doplnil.

Tento život sice zřejmě na Marsu vyhynul, mohli po něm ale zbýt poslední svědkové. Na Marsu jsou dodnes místa, kde jsou dodnes podmínky, jež by jeho existenci mohly umožňovat. Francouzští vědci navrhují podívat se podrobněji na neprozkoumanou planinu Hellas Planitu a kráter Jezero, kde v současné době rover NASA Perseverance sbírá horniny pro návrat na Zemi za deset let.