Prašimpanz, nebo první chodící člověk? Vědci se přou o podivný nález v Čadu

Jiní odborníci ale v souvislosti se studií publikovanou v časopise Nature vyjádřili pochybnost. Rozhořela se tak debata o způsobu života Sahelanthropa, a dokonce i o tom, jestli vůbec patří do lidské evoluční větve. Základní problém spočívá v tom, jak málo kosterních pozůstatků pro tuto analýzu badatelé měli.

Vědci analyzovali fosilní pozůstatky druhu Sahelanthropus tchadensis (Sahelantrop čadský), které byly před 21 lety objeveny v pouštích Čadu ve střední Africe. Tehdy tento objev posunul rodovou linii hominidů o milion let nazpět.

Novější fosilie hominidů, včetně kostry Lucy, která je stará tři miliony let, naznačují, že pohyb po dvou je určujícím rysem naší linie. „Stehenní kost je podobnější tomu, co známe u lidí, včetně zkamenělin lidí, než u opic,“ popsal spoluautor studie Franck Guy.

Všechny tři kosti se podle Wooda podobají šimpanzům více než jakémukoli jinému žijícímu lidoopovi, včetně moderního člověka. To neznamená, že Sahelanthropus byl šimpanz, ale pravděpodobně byl šimpanzům blízce příbuzný a stejně tak jeho životní styl. Nebyl to vzpřímený, na zemi žijící lidoop, jaký by pravděpodobně patřil k našim nejstarším předkům, domnívá se Wood.

Odborník na původ člověka z Přírodovědného muzea v Londýně Fred Spoor, který se na výzkumech nepodílel, naopak označil novou studii za přesvědčivou.