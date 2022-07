Co dělat, když člověk chytí covid? Spousta pravidel z minulých vln už neplatí

Příznaky covidu-19 jsou v podstatě stále stejné a většinou jsou hodně podobné jiným respiračním nemocem: teplota nad 37,3 stupně, suchý kašel, rýma, škrábání v krku, ale také dušnost, únava nebo noční pocení – u omikronových subvariant už méně často dříve typická ztráta čichu a chuti.

Pokud člověk tyto příznaky nebo jiné, které pokládá za covid, pocítí, měl by vyhledat co nejrychleji lékaře, a to i v případě, že nepatří do ohrožené skupiny. I se slabými příznaky totiž může virus přenést na někoho, kdo má oslabenou imunitu, a způsobit mu vážné potíže. Podle posledních poznatků je BA.5 podobně infekční jako doposud nejnakažlivější známá viróza, tedy spalničky.

Jako ideální se doporučuje ještě před kontaktováním lékaře provést si antigenní test dostupný běžně v lékárně.

Respirátory

V současné době nejsou v České republice respirátory povinné, jsou ale doporučené, a to ministerstvem zdravotnictví zejména v hromadné dopravě a v nemocnicích.

I vedení řady nemocnic napříč republikou doporučuje návštěvníkům, aby kvůli nemoci covid-19 nosili respirátory nebo roušky a dodržovali i další hygienická opatření, jako je například dezinfekce rukou. Na některých odděleních nemocnic je zakrytí nosu a úst už povinné. U lékařů se pak lidé mohou setkat s žádostí, aby si osoby s respiračními příznaky nasadily roušku.

Kontaktování lékaře

Praktického lékaře je ideální kontaktovat primárně telefonicky, e-mailem nebo elektronickou aplikací – pokud přijde nakažená osoba do plné čekárny, může jiným lidem způsobit nechtěné zdravotní problémy. Osobní návštěva ani není v řadě případů nutná.

Lékaři přitom prosí o trpělivost. Praktici musí denně řešit spousty telefonátů a je spíše pravidlem, že se člověk nedovolá napoprvé. Není-li praktický lékař k dispozici, například kvůli dovoleným, doporučuje se spojit s jiným praktickým lékařem nebo kontaktovat pohotovost.

Pokud lékař posoudí, že by měl pacienta vidět osobně, dojde na klasické vyšetření a test – buď kvalitní antigenní, nebo ještě lépe rovnou PCR. Zatím v minulých vlnách pandemie hráli hlavní roli hygienici, v současné době jsou to obvodní lékaři. S hygienickými stanicemi už tedy není vůbec nutné komunikovat.