Vážné případy covidu-19 jsou pravděpodobnější na místech se silným znečištěním

Závažné případy covidu se podle týmu berlínských vědců vedených Susanne Kochovou vyskytují častěji ve vysoce znečištěných oblastech.

Studie, jejíž závěry skupina prezentovala na konferenci Evropské společnosti anesteziologie a intenzivní péče v Miláně, zjistila, že u obyvatel míst s vysokou úrovní znečištění ovzduší oxidem dusičitým, je vyšší pravděpodobnost, že po nakažení covidem-19 skončí na jednotkách intenzivní péče a budou potřebovat plicní ventilaci, nebo dokonce napojení na mimotělní oběh (ECMO).