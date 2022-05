Klimatická změna ukradne lidem po celém světě desítky hodin spánku, ukázala rozsáhlá studie

Studie ukázala, že za velmi teplých nocí, kdy teploty překročí 30 stupňů Celsia, se spánek zkracuje v průměru o téměř čtvrt hodiny. S rostoucí teplotou se také zvyšuje pravděpodobnost, že odpočinek bude kratší než sedm hodin.

„Naše tělo je skvěle přizpůsobené k udržování stabilní teploty těla, závisí na tom totiž nás život. Každou noc náš organismus dělá něco pozoruhodného, většina z nás si to ale vůbec neuvědomuje. Odvádí teplo z našeho těla do okolí tím, že rozšiřuje cévy, čímž se zvyšuje průtok krve do rukou a nohou,“ vysvětluje Minor a dodává, že aby tělo mohlo předávat teplo do okolí, musí být teplejší než okolní prostředí.

Nejchudší oblasti jsou nejohroženější

Dřívější kontrolované studie ve spánkových laboratořích zjistily, že lidé i zvířata hůře spí, když je v místnosti příliš teplo nebo příliš chladno. Tento výzkum byl ale omezený tím, jak se lidé chovají v reálném světě: upravují teplotu prostředí, aby jim bylo příjemnější.

V současném výzkumu badatelé zjistili, že při běžném životním režimu se lidé zřejmě mnohem lépe přizpůsobují chladnějším venkovním teplotám než teplejším podmínkám. „Napříč ročními obdobími, demografickými skupinami a různými klimatickými podmínkami vyšší venkovní teploty trvale narušují spánek, přičemž míra ztráty spánku se postupně zvyšuje s rostoucí teplotou,“ říká Minor.