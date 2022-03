Nové ruské prapory jsou jako ocelová pěst. Na Ukrajině jim ale chybí silná paže

Ruská armáda prošla od roku 2008 rozsáhlou reformou, která se zaměřila především na technologickou modernizaci a částečnou profesionalizaci. Součástí této změny bylo i výrazné zvýšení výdajů na armádu – ty se mezi roky 2005 až 2018 zdvojnásobily. V roce 2020 odhadoval americký think-tank Centre for Naval Analyses, že Rusko reálně vydá ročně na armádu mezi 150 až 180 miliardami amerických dolarů. Ruská federace přitom oficiálně uvádí výrazně nižší částku, a to asi šedesát miliard dolarů.

Většina financí šla na nákup vybavení, ale i na restrukturalizaci a reorganizaci armády. Podle výzkumného centra při americké armádě The Foreign Military Studies Office je proměna armádní struktury zřejmě vůbec největší změnou, kterou ruská vojska za posledních sto let prodělala.

Pravidlo tří je mrtvé

Původní struktura ruské armády byla známá tím, že se řídila takzvaným pravidlem tří. Co to znamená? Každá divize měla deset tisíc vojáků, více než tři sta tanků a bojových vozidel pěchoty a skládala se ze tří pluků, každý pluk pak měl tři prapory. Tato struktura sice výrazně zjednodušovala výcvik a masové nasazení vojenské síly, ale byla značně nepružná a příliš se nehodila do ruské představy limitované války.

V roce 2012 proto začalo Rusko organizovat pozemní síly do brigád, kterými byly nahrazeny jak divize, tak pluky. Každá brigáda pak může „vyrobit“ jedno až dvě praporní úkolové uskupení.