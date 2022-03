Covid se po léčbě sotrovimabem může měnit tak, že odolává lékům

Australští virologové popsali, že našli mutace viru SARS-CoV-2, které jsou odolné vůči lékům. Jejich vznik je spojený s užíváním monoklonálního léku jménem sotrovimab. Autoři výzkumu doporučují, že je nutné sledovat pacienty, jimž je tento přípravek podávaný - jinak hrozí, že se tyto mutace začnou komunitně šířit.

Někteří virologové něco podobného předpovídali a varovali před tím, ale nová studie je prvním potvrzením této znepokojující možnosti. Australští vědci to popsali v odborném časopise New England Journal of Medicine. Ve své studii sledovali prvních sto pacientů, kteří v Sydney dostali sotrovimab během vlny varianty delta roku 2021.

Lék s otazníkem

Sotrovimab je monoklonální protilátka, která se v mnoha zemích světa (včetně České republiky) využívá pro léčbu nejzranitelnějších pacientů - tedy těch, jimž hrozí vážný průběh nemoci či smrt. Podává se pomocí infuzí během prvních pěti dnů po nákaze covidem. Brání tomu, aby se příznaky nemoci zhoršovaly, a je v tom velmi účinný, dokonce i proti variantě omikron, proti níž většina jiných monoklonálních protilátek nefunguje.

Hlavní autorka studie Rebecca Rockettová popsala, že ze stovky léčených touto látkou se u čtyř během dvou týdnů po léčbě vyvinula rezistence na sotrovimab. To znamená, že léčba způsobila takové změny viru, které mu dávají schopnost léku později odolávat - ne úplně, ale výrazně.