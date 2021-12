Klesající porodnost může souviset se spalováním fosilních paliv, říká nová studie

„Musíme si uvědomit, že o neplodnosti v populaci víme příliš málo, takže dalším krokem by měla být snaha zjistit, proč tolik mladých párů nemá děti,“ uvedl pro deník Guardian profesor na Kodaňské univerzitě v Dánsku a hlavní autor studie Niels Erik Skakkebæk, který její výsledky vydal v odborném časopise Nature Reviews Endocrinology .

Statistiky ale současně nabízejí data, která ukazují, že problém je ještě složitější. Například počet těhotenství klesal už před zavedením antikoncepčních pilulek, celkový počet potratů se v průběhu let snižuje a naopak počet nechtěných těhotenství se od roku 1990 zvyšuje o 1–2 procenta.

Příliš rychlé na genetiku

Zejména v posledních letech ale současně přichází stále větší množství výzkumů, které nacházejí možné příčiny lidské neplodnosti v biologických faktorech. Nejvíc se jich týká mužů, u kterých se častěji objevují rakovina varlat, nižší kvalita spermií či nárůst počtu vrozených vad genitálií.

Ani ženy ale nejsou úplně bez reprodukčních problémů – u nich zase přibývá nedostatečně kvalitních vajíček a také případů předčasného nástupu puberty, což reálně také snižuje délku reprodukčního věku.

Vědci upozorňují, že tyto změny nejsou – a ani být nemohou – genetické povahy. Je sice možné, že by se během evoluce objevily, ale extrémní rychlost, s jakou negativní jevy spojené s reprodukcí přibývají, to vylučuje. Za několik desítek let se vliv genetiky zkrátka projevit nemůže.

Všudypřítomná fosilní paliva

Podle profesora Skakkebæka je tedy nutné podívat se na další biologické faktory a mnohem lépe je pochopit a prostudovat. Podle dánského výzkumu mohou být tím klíčovým hráčem toxické chemické sloučeniny pocházející z fosilních paliv, které se do životního prostředí dostávají už od začátků průmyslové revoluce.

„Tolik moderního života je založeno na fosilních palivech,“ zdůrazňuje Skakkebæk, „jenže my lidé o tom takhle nepřemýšlíme, když si koupíme pár bot vyrobených z chemikálií původem z fosilních paliv.“